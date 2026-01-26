مصرع 3 أشخاص بينهم شقيقين في حادث تصادم على طريق "وادي النطرون - العلمين"

18 حجم الخط

​شهد طريق "وادي النطرون - العلمين" الدولي حادث تصادم مأساوي عند الكيلو 55 باتجاه العلمين، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا) بأخرى "نصف نقل".

​تفاصيل الحادث قوة التصادم أدت إلى وفاة

​تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث بنطاق مركز وادي النطرون، وعلى الفور، هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن قوة التصادم أدت إلى وفاة مستقلي السيارة نصف النقل في الحال.

تنشر فيتو بالأسماء ​بيانات الضحايا الحادث وجميعهم من محافظة واحدة

​وكشفت المعاينة الأولية للأجهزة عقب وصولهم إلى مكان الحادث أن الضحايا جميعهم من مقيمي محافظة مطروح، وهم: ​عبد الباسط قاسم عبد الكريم (35 عامًا)، ​عبد الكريم قاسم عبد الكريم (36 عامًا) "شقيق المتوفى الأول"، ​كريم فرحات علي سعيد (23 عامًا)، و​تم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي.

​التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث

وقامت الأجهزة الأمنية المختصة بتحرير المحضر اللازم.

ومن جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث قررت ​التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث، و​ندب لجنة فنية من المرور لفحص المركبات وتحديد أسباب وقوع التصادم، وكذلك ​التصريح بدفن الجثامين وتسليمهم لذويهم عقب انتهاء الإجراءات القانونية وسط حالة حزن عارمة انتابت أهالي الضحايا خاصة الفاجعة في وفاة شقيقين في مقتبل عمرهم من أبناء محافظة مطروح.

