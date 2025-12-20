السبت 20 ديسمبر 2025
محافظات

ندوة توعوية بالبحيرة تناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع

ندوة توعوية بالبحيرة،
ندوة توعوية بالبحيرة، فيتو
نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، ندوة توعوية بمدرسة شبراخيت الثانوية بنات بعنوان "وسائل التواصل الإجتماعي وأثرها على الفرد والمجتمع من المنظور النفسي والإجتماعي والديني".


 

وتناولت الندوة التوعوية الآثار المتعددة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم استعراض الجوانب النفسية المتمثلة في القلق والاكتئاب والإدمان الرقمي، إلى جانب إبراز إيجابياتها في توفير الدعم الاجتماعي وتقليل الشعور بالعزلة.


 

كما ناقشت الندوة الآثار الإجتماعية لوسائل التواصل الإجتماعي، وما قد تسببه من تنمر إلكتروني وشائعات، مقابل دورها في نشر الوعي وتنظيم المبادرات المجتمعية، مع التأكيد من المنظور الديني على أهمية الالتزام بالضوابط الأخلاقية، والتحقق من المعلومات، وحسن استخدام المنصات الرقمية.


 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار حرص المحافظة على تنمية الوعي الصحي والإجتماعي لدى المواطنين، والتصدي لكافة السلوكيات السلبية التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

