بعد هدفه في وولفرهامبتون،عمر مرموش يفك نحس 8 أشهر بالدوري الإنجليزي

تمكن فريق مانشستر سيتي من التقدم على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 2-0، في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

افتتح عمر مرموش التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 6، قبل أن يضاعف سيمينيو النتيجة بالدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

عمر مرموش يكسر نحس 8 أشهر في الدوري الإنجليزي

وبهدف مرموش في وولفرهامبتون، يحطم مرموش نحس استمر 8 أشهر في الدوري الإنجليزي، حيث لم يسجل منذ أن هز شباك بورنموث في شهر مايو 2025، ليستمر 11 مباراة على التوالي دون تسجيل أهداف في البريميرليج.

وتعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون هي الأولى للنجم المصري عمر مرموش في بطولة الدوري الإنجليزي بعد عودته إلى النادي بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث شارك كبديل ضد بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، ريندرز.

خط الهجوم: سيمينيو، شرقي، عمر مرموش.



ودخل نادي مانشستر سيتي تلك المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة، في حين أن وولفرهامبتون يقع في ذيل الجدول برصيد 8 نقاط فقط.

ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع سندرلاند، تشيلسي وبرايتون، وخسر على يد مانشستر يونايتد.

