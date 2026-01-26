الاتحاد الأوروبي يحقق مع إكس وجروك بسبب إنتاج صور جنسية للأطفال

18 حجم الخط

أكدت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الاتحاد الأوروبي يحقق في أنظمة التوصية الخاصة بمنصتي "إكس" و"جروك"، مشيرة إلى أن أنظمة التوصية الخاصة هي خوارزميات ذكاء اصطناعي وأدوات برمجية تحلل بيانات وسلوك المستخدمين.

من ناحيتها، أكدت المشرعة الأيرلندية في البرلمان الأوروبي ريجينا دوهرتي أن المفوضية الأوروبية أطلقت تحقيقا في روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي "جروك" التابع للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بسبب إنتاج صور ذات محتوى جنسي.

وسيقيم التحقيق ما إذا كانت منصة "إكس" قد التزمت بتشريعات الاتحاد الأوروبي الرقمية، بما في ذلك متطلبات الحد من المخاطر، وحوكمة المحتوى، وحماية الحقوق الأساسية.

وقالت دوهرتي في تصريحات إعلامية: إن القضية تثير تساؤلات خطيرة حول مدى التزام المنصات بتقييم المخاطر بشكل صحيح ومنع انتشار المحتوى غير القانوني والضار.

ثغرات في الضوابط الأمنية

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وصفت المفوضية صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي لنساء وأطفال عراة جرى تداولها على إكس بأنها "غير قانونية ومروعة".

وكشفت هذه الصور عن ثغرات أوسع في تنظيم وتطبيق القوانين على تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، بحسب دوهرتي.

وأشارت المشرعة الأيرلندية إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي لحماية المستخدمين يجب أن تطبق عمليا، وأنه لا توجد أي شركة تعمل داخل الاتحاد فوق القانون.

وبحسب شركة "إكس"، توجد ثغرات في الضوابط الأمنية الخاصة بروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من الشركة والمعروف باسم "جروك"، ما أدى إلى ظهور "صور تظهر قاصرين بملابس ضئيلة"، مؤكدة أن الشركة تعمل على تحسين الإجراءات لمنع تكرار هذه الحالات.

مخاوف دولية بشأن المحتوى الجنسي الذي يولده روبوت الدردشة الذكي "جروك"

خلال الفترة الماضية، تصاعدت المخاوف الدولية بشأن المحتوى الجنسي الذي يولده روبوت الدردشة الذكي "جروك"، والذي يقوم بإنشاء صور مزيفة ذات طابع جنسي لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم، في ظل حماية سياسية تمنح ماسك نفوذا استثنائيا على خلفية علاقاته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتجعله شخصا فوق القانون.

وقالت الصحفية الفرنسية ماري لو كونت في مقال نشرته جريدة "ذا جارديان" البريطانية: يجب على الساسة والقادة الأوروبيين الانسحاب من المنصة في ظل ما تقدمه من محتوى جنسي يطال الأطفال والنساء، وإظهارهم عراة دون معرفتهم.

تزايد الانتقادات الدولية لمنصة "إكس"

تحذيرات لو كونت جاءت في توقيت تزايدت فيه حدة الانتقادات العالمية الموجهة إلى منصة "إكس"؛ ما دفع دولا مثل ماليزيا وإندونيسيا لحظر "جروك"، فيما أعلنت هيئة السلامة الرقمية المستقلة في المملكة المتحدة، أمس الإثنين، فتح تحقيق بشأنه؛ فيما بدأت السلطات الفرنسية تحقيقا حول "انتشار الصور الجنسية المزيفة العميقة" باستخدام "جروك"، وحث المجلس الأيرلندي للحريات المدنية وحقوق الرقمية الشرطة الوطنية الأيرلندية على تتبع "حملة تعر جماعية" جرت باستخدام روبوت الدردشة التابع للملياردير الأمريكي.

الذكاء الاصطناعي التوليدي يستهدف المستخدمين

أدى الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ظهور عدد لا يحصى من المواقع والتطبيقات وروبوتات الدردشة التي تتيح للمستخدمين إنتاج محتوى جنسي صريح، بما في ذلك "تعرية" صور أطفال حقيقيين.

وفي مايو 2025، أقر الكونجرس قانونا يجعل من النشر غير المصرح به للصور الجنسية الصريحة لأشخاص حقيقيين جريمة جنائية؛ وتفرض أحكام أخرى من القانون على المنصات إنشاء عملية تتيح للأشخاص الظاهرين في الصور طلب إزالة هذه الصور، مشددة على ضرورة إزالة المنصة للمحتوى الجنسي الصريح خلال 48 ساعة. لكن هذه الطلبات لن تدخل حيز التنفيذ حتى 19 مايو 2026.

ماسك تخلى عن 80% من مسئولي مراقبة المحتوى في "إكس"

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن"، قام ماسك بتفكيك مجموعة الاستشارة الخاصة بالثقة والأمان في تويتر بعد استحواذه على المنصة، وأقيل 80% من مهندسي الشركة المخصصين للثقة والأمان، والذين تقع على عاتقهم مهمة مراقبة المحتوى ومنع الإساءة في شركات التكنولوجيا.

ويضيف التقرير: إذا لم يستطع الناس محاسبة منصات مثل "إكس" عبر الدعاوى المدنية، فإن الأمر يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية للتحقيق وتنظيم هذه المنصات، ومن الصعب حدوث ذلك في ظل تجدد الروابط السياسية التي تربط ماسك بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.