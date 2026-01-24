غرفة شركات السياحة: المعرض السياحي الدولي بإسبانيا يفتح أبواب أمريكا اللاتينية لمصر

18 حجم الخط

أكد تامر الشاعر، رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض بـ غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن مشاركة مصر في فعاليات معرض السياحة الدولي «الفيتور FITUR 2026» بالعاصمة الإسبانية مدريد، جاءت قوية ومتميزة، مشيرا الي الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض هذا العام من مختلف الأسواق السياحية، خاصة من إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض الفيتور

وأوضح الشاعر، في بيان صادر عن الغرفة، أن معرض الفيتور يُعد من أهم وأكبر البورصات السياحية الدولية، ويمثل بوابة رئيسية لأسواق أمريكا اللاتينية، وهو ما يضفي أهمية خاصة على المشاركة المصرية، لافتًا إلى أن معدلات الإقبال هذا العام تفوقت على الدورة الماضية، لا سيما من أسواق أمريكا الجنوبية، بما يعكس مؤشرات إيجابية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشاد رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات الدولية بالجهود الكبيرة التي بذلها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في الإعداد والمشاركة الفعالة بالمعرض، مؤكدًا أن الحضور الرسمي القوي والتنظيم المتميز للجناح المصري كان لهما دور واضح في جذب أنظار الزائرين ومنظمي الرحلات.

وأشار الشاعر إلى أن جناح مصر في بورصة السياحة الإسبانية «الفيتور» شهد إقبالًا ملحوظًا، بحضور وزير السياحة والآثار، ورئيس هيئة تنشيط السياحة، ومشاركة غرفة شركات السياحة ممثلة في 24 شركة سياحية، إلى جانب غرفة المنشآت الفندقية بمشاركة 25 فندقًا، وعدد من الفنادق النيلية، ما يعكس تكامل الجهود بين أطراف المنظومة السياحية المصرية. كما ضم وفد الغرفة بالبورصة كل من كريم المنباوي رئيس لجنة السياحة الخارجية وإيناس الهلالي مدير قسم السياحة الخارجية بالغرفة

عرض مستنسخات من الكنز الذهبي للملك توت عنخ آمون

وأضاف أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أضافت هذا العام عنصر جذب مميز داخل الجناح المصري، من خلال عرض مستنسخات من الكنز الذهبي للملك توت عنخ آمون، وهو ما أسهم بشكل كبير في استقطاب الزائرين إلى منطقة المعروضات، ثم توجيههم نحو الجناح المصري، بما عزز فرص الترويج للمنتج السياحي المصري.

وفيما يتعلق بجناح غرفة شركات السياحة، أوضح الشاعر أنه شهد إقبالًا كبيرًا من منظمي الرحلات والشركات الأجنبية، وعقد اجتماعات مهنية متميزة للشركات المصرية مع نظرائها بالخارج، بما يدعم جهود التعاقدات المباشرة وفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقرار ومستويات الأسعار بما يضمن استدامة النمو السياحي.

واختتم رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات الدولية تصريحاته بالتأكيد على أن مؤشرات المشاركة في معرض الفيتور هذا العام «مبشرة للغاية»، وتعكس نجاح استراتيجية الدولة المصرية في الترويج السياحي، وحرص القطاع الخاص على التواجد الفعال في المحافل الدولية الكبرى.

