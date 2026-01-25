الأحد 25 يناير 2026
أخبار مصر

أمين صندوق اتحاد السياحة: مصر على أعتاب موسم قوي

وفد اتحاد الغرف السياحية
وفد اتحاد الغرف السياحية
أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية وأمين صندوق جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية بالأقصر، أن المشاركة المصرية في معرض السياحة الدولي «الفيتور FITUR 2026» بالعاصمة الإسبانية مدريد جاءت ناجحة ومؤثرة، وتعكس حالة من الزخم والاهتمام المتزايد بالمقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق، خاصة أسواق أمريكا اللاتينية.  

مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض الفيتور 

وأوضح عبد العال، أن الجناح المصري شهد إقبالًا كثيفًا منذ اليوم الأول للمعرض، سواء من منظمي الرحلات أو شركات السياحة والطيران، مشيرًا إلى أن التنظيم العام والتواجد الرسمي القوي يعكسان حجم الجهد المبذول من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الإعداد الجيد للمشاركة المصرية بالمعرض. 

وأشاد أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية بالدور الفعّال الذي قام به شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مؤكدًا أن التنسيق الواضح بين الوزارة والهيئة والقطاع السياحي الخاص أسهم في خروج الجناح المصري بصورة مشرفة ومتكاملة تعكس مكانة مصر السياحية عالميًا. 

خروج الجناح المصري بصورة مشرفة ومتكاملة تعكس مكانة مصر السياحية عالميا

وأشار إلى أن الجناح المصري شهد هذا العام إضافة نوعية ومتميزة، تمثلت في إقامة متحف للمستنسخات الأثرية ضم نموذج محاكاة لإحدى قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون، أيقونة المتحف المصري الكبير ومجموعة مختارة من المستنسخات الأثرية لمقتنيات الملك الشاب، وهو ما أسهم في جذب أعداد كبيرة من زوار المعرض، وخلق حالة من الزخم والحركة المستمرة حول الجناح المصري، ودعم جهود الترويج للسياحة الثقافية المصرية. 

وأضاف عبد العال، أن هناك طلبًا مرتفعًا على المقصد المصري خلال الموسم الصيفي المقبل، إلى جانب توقعات قوية بزيادة الطلب على السياحة الثقافية خلال فصل الشتاء، خاصة من دول أمريكا اللاتينية التي تركز بشكل كبير على المقاصد الأثرية والحضارية، وعلى رأسها الأقصر وأسوان والقاهرة. 

وكشف عن مشاركة عدد من شركات الطيران الدولية، من بينها شركات الطيران منخفضة التكلفة، في فعاليات المعرض، مع وجود مؤشرات إيجابية لزيادة عدد الرحلات الجوية إلى مصر اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل، وهو ما يدعم خطط الوزارة لزيادة معدلات التدفق السياحي وتوسيع خريطة الوصول إلى المقصد المصري.  

واختتم إيهاب عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات العامة لمعرض الفيتور تسير بشكل إيجابي، وتعكس زيادة الطلب على السياحة المصرية بمختلف أنماطها. 

