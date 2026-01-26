بطريرك الكاثوليك يترأس احتفالات القديس أنطونيوس الكبير

18 حجم الخط

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس أنطونيوس الكبير، بكنيسة الفجالة، بمشاركة القمص بولس جرس، والقمص أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية.

الكنيسة ليست مجرد مبان

وخلال الذبيحة الإلهية، أكد البطريرك أن الكنيسة ليست مجرد مبانٍ أو هياكل تنظيمية، بل هي شعب حي، يشمل جميع المؤمنين من الأطفال حتى المنتقلين، مشيرًا إلى أن الاحتفال بعيد الرعية يتزامن مع عيد اهتداء شاول الطرسوسي، المعروف بالقديس بولس الرسول، ما يمنح المناسبة بعدًا روحيًا خاصًا ويذكّر الجميع بضرورة التجدد والعودة للجذور الإنجيلية.

كما كرّم غبطة الأب البطريرك الأزواج المحتفلين بيوبيلات زواجهم الفضية والذهبية، مشددًا على أن الأمانة في الزواج تعكس أمانة الله وأن كلمة "نعم" هي التزام روحي قبل أن تكون عقدًا اجتماعيًا.

وتناول البطريرك شخصية القديس أنطونيوس الكبير، موضحًا أن خروجه إلى البرية لم يكن هروبًا من العالم، بل سعيًا للإصغاء لله واكتشاف الذات، مؤكدًا أن البرية تمثل مساحة روحية للتحرر من الضجيج الداخلي وسماع صوت الله.

وأشار غبطة الأب البطريرك إلى أن القديس أنطونيوس كان أبًا روحيًا لكل من يحتاج، وأن المحبة لله تمكّن الإنسان من أن يكون خادمًا وبناءً للكنيسة، مؤكّدًا أن الفرح المسيحي ينبع من العلاقة مع الله وليس من الظروف الخارجية.

واختتم البطريرك عظته بالتأكيد على أن المسؤولية الكنسية تبدأ بالصلاة والإصغاء، وأن أي نشاط يخلو من الحياة الروحية يصبح بلا عمود فقري، مشددًا على أن النقد الحقيقي في الكنيسة يجب أن يقود للتجديد، وأن القداسة متاحة لكل مؤمن في حياته اليومية داخل الأسرة والعمل والمجتمع.

