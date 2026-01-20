بطريرك الكاثوليك: الزواج هو التزام حر ومقدس

18 حجم الخط

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ختام الدورة التاسعة والستين للمقبلين على الزواج، وذلك بمقر معهد القديس يوسف للعائلة والحياة بكوبري القبة، بحضور القائمين على المعهد وعدد من الدارسين.

عهد الله مع الإنسان

وفي كلمته، شدد غبطة بطريرك الأقباط الكاثوليك على أن الزواج هو التزام حر ومقدس، يجسد عهد الله مع الإنسان، موضحًا أن هذا العهد يقوم على حب مجاني وبذل كامل، يعكس أمانة الله الدائمة للإنسان، وحبه الذي لا يتأثر بتقلبات الزمان والظروف.

وأكد صاحب الغبطة أن سر صمود البيت أمام عواصف الحياة يكمن في أن يكون الله هو الشريك الثالث والضامن لهذا الرباط، حتى يُبنى البيت على “الصخر”، مشيرًا إلى أن الصلاة المشتركة تمثل القوة الروحية القادرة على تجديد القلوب وإذابة النزاعات، بعيدًا عن صراعات الحقوق والواجبات الجافة.

كما أشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى الوثيقة الصادرة عن دائرة العلمانيين والعائلة والحياة بعنوان “الحياة دائمًا خير”، مؤكدًا أهميتها في دعم الرعاية الرعوية للحياة الإنسانية وتعزيز ثقافة احترام الحياة في جميع مراحلها.

ولأن القداسة تُعاش في تفاصيل الحياة اليومية، استعرض غبطة أبينا البطريرك كلمات قداسة البابا فرنسيس التي تشكل منهجًا بسيطًا وعميقًا للحياة الأسرية: “من فضلك” تعبيرًا عن الاحترام، و“شكرًا” علامة للامتنان، و“آسف” عنوانًا للتواضع وغسل القلوب من الخصام.

واختُتم اللقاء بنوال البركة الرسولية من غبطة البطريرك، كقوة إلهية ترافق مسيرة نمو لا تنتهي، تتحول فيها الأسرة إلى كنيسة بيتية صغيرة تشع بالمحبة والرجاء.

