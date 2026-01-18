رابطة سيدات الكاثوليك تنظم يوما روحانيا وتثقيفيا حول حياة الإيمان

18 حجم الخط

نظّمت رابطة السيدات الكاثوليك، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، يومًا روحيًا وتثقيفيًا بعنوان "الاجتهاد للوصول إلى الله" بقاعة القديس إسطفانوس في حدائق القبة.

ميلاد المسيح

وشمل اليوم الروحي محاضرة ألقاها القمص جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود بشبرا، تناول خلالها "ميلاد المسيح في حياتنا"، موضحًا أبعاد التجسد الإلهي وتأثير حضور المسيح في حياة المؤمن اليومية.

كما قدم الأب عماد كميل، نائب راعي كنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، محاضرة بعنوان "هل يستطيع كل منا أن يقول مثل العذراء: أنا أمة الرب فليكن لي كقولك؟"، مسلطًا الضوء على طاعة الإيمان وتسليم الإرادة لله على مثال السيدة العذراء مريم.

ويأتي هذا اليوم في إطار النشاط الرعوي والتثقيفي لرابطة السيدات الكاثوليك، بهدف تعميق الحياة الروحية وتشجيع المؤمنات على النمو في الإيمان والالتزام الكنسي، في أجواء من الصلاة والتأمل والشركة.

