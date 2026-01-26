الأولى من نوعها بالمحافظة، الوادي الجديد تستعد لافتتاح صيدلية الإسعاف

18 حجم الخط

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية والوفد المرافق؛ لبحث أوجه تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتورة منة الله كمال مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالمحافظة.

وصرحت نائب المحافظ أنه تم التعاقد مع الشركة لتجهيز وافتتاح صيدلية الإسعاف الأولى من نوعها على مستوى المحافظة؛ والتي تستهدف توفير الأدوية النادرة والنواقص وأدوية الأورام والعمل على مدار ٢٤ ساعة، وأكّدت أنه جاري العمل على تجهيز المقر لافتتاح الصيدلية في أقرب وقت ممكن؛ حرصًا من المحافظة على التيسير على المرضى والمواطنين وتخفيف المشقة عنهم بتلبية الاحتياج للأدوية النادرة.

توعية وتثقيف 1658 منتفع

وعلي صعيد متصل، وفي إطار التوجه العام لوزارة الصحة والسكان نحو ترسيخ مفاهيم سلامة المرضى وتعزيز الوعي الصحي بالمجتمع، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، شهدت المنشآت الصحية بالمراكز الخمسة استمرار الأنشطة التوعوية التي تنفذها فرق التثقيف الصحي، ضمن فعاليات حملة «٣٦٥ يوم سلامة».

وتركزت الجهود على التفاعل المباشر مع المنتفعين داخل أماكن تقديم الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي، وتعزيز السلوكيات الصحية الآمنة، ونشر مفاهيم حقوق المرضى وواجباتهم، إلى جانب التأكيد على دور المواطن كشريك أساسي في منظومة الرعاية الصحية.

وقد أسفرت أنشطة اليوم عن توعية وتثقيف 1658 منتفعًا من فئات عمرية مختلفة، في إطار خطة مستمرة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتحقيق بيئة صحية آمنة تضمن جودة الخدمة وسلامة المرضى داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

