نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي الفوج الثاني من رحلات "اعرف بلدك"

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعضاء الفوج الثاني من رحلات "اعرف بلدك" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز الانتماء لدى الشباب في الفئة العمرية من ١٨ حتى ٤٥ عامًا وإتاحة الفرصة للتعرف على المقومات السياحية والحضارية والمشروعات القومية بالمحافظة، وذلك خلال زيارتهم لمقابر البجوات الأثرية بمدينة الخارجة في ختام محطات جولتهم التي شملت عدد من مراكز المحافظة.

ورحبت نائب المحافظ بالفوج واستمعت إلى انطباعاتهم عن جولتهم بالمزارات المختلفة بالمحافظة ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الخدمات المتاحة.

كما استعرضت معهم أبرز المقومات التنموية والخدمية و المشروعات المُنفذة بالمحافظة، وجهود القيادة السياسية في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة بها.

“إعرف بلدك” بواحة الداخلة في الوادي الجديد

وكان قد وصل ثانى أفواج مبادرة “اعرف بلدك”، الإثنين الماضي، إلى مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بهدف تقريب التاريخ الواحاتي من الجمهور، وتمكين الزوار من رؤية الآثار مباشرة على أرض الواقع، بعيدًا عن الصور أو الكتب، والاستمتاع بجولة تعليمية مليئة بالاكتشاف والمغامرة في قلب الصحراء الغربية، وكان فى استقبالهم محمد فكرى مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الزيارة تضمنت برنامجًا متنوعًا ويشمل زيارة عدد من أهم المعالم الأثرية والسياحية بمدينة الداخلة، من بينها قرية القصر الإسلامية بما تمثله من قيمة تاريخية وتراثية، إلى جانب منطقة المزوقة الأثرية.

وصرّح فكري أن مبادرة “اعرف بلدك” تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب، وتعريفهم بالمقومات السياحية والتاريخية للمحافظات المصرية، بما يسهم في تنمية وعيهم الوطني.

واحة الفرافرة تستقبل ثاني أفواج رحلات “اعرف بلدك”

هذا فيما زار شباب ثاني أفواج رحلات مبادرة “اعرف بلدك”، في وقت سابق من الاسبوع الجاري، عدد من المعالم السياحية والطبيعية بواحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى رأسها محمية الصحراء البيضاء، حيث تعرف المشاركون على طبيعتها الفريدة وتكويناتها الجيولوجية المميزة، وما تمثله من قيمة سياحية وبيئية هامة.

هذا فقد استقبلت واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ثاني أفواج رحلات مبادرة “اعرف بلدك”، خلال الفترة من 17 حتى 22 يناير 2026، بمشاركة ٥٠ شابًا وفتاة وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب.

وقال محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن رحلات مبادرة “اعرف بلدك” تمثل أهمية كبيرة في تعريف الشباب بالمقومات السياحية والحضارية التي تمتلكها مصر، وتسهم في تنمية الوعي الوطني وتعزيز روح الانتماء والفخر بالوطن، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب خبرات ومعارف جديدة من خلال التفاعل المباشر مع الطبيعة والتراث المصري.

