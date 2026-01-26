10 تخصصات تخدم أهالي الوادي الجديد ضمن سلسلة قوافل طبية مجانية

18 حجم الخط

تنظم محافظة الوادي الجديد، قافلة طبية وجراحية شاملة (مجانية)، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف تقديم خدماتها الطبية بمركز الفراقرة وذلك خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير 2026.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير الكشف الطبي المجاني في تخصصات مختلفة تشمل: (عظام - رمد - نساء وتوليد - أنف وأذن - مسالك بولية )، بالإضافة إلى الكشف بالعيادات المتخصصة (باطنة - أطفال - جلدية - أسنان - نفسية وعصبية).

ولفت شريف إلي أن القافلة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الحماية الصحية والارتقاء بالخدمات الاجتماعي والصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحجز للكشف وإجراء العمليات الجراحية اعتبارًا من اليوم وطوال فترة عمل القافلة بمستشفى الفرافرة المركزي.

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن القوافل تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأكد الزملوط أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.