وزير الشباب: التوسع في وحدات الطب الرياضي أولوية لحماية اللاعبين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يتابع تطبيق الكود الطبي للرياضيين
تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منظومة الرعاية الطبية للرياضيين، من خلال تفقده أعمال المركز التخصصي للطب الرياضي (وحدة الطب الرياضي) من الإدارة المركزية للطب الرياضي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، للاطمئنان على كفاءة تقديم الخدمات الطبية، وحسن تطبيق الكود الطبي للرياضيين بالأسعار المخفضة.

وتابع الوزير آليات استقبال الرياضيين لإجراء الفحوصات الطبية وفقًا للأكواد الجديدة المخفضة، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الطبية، واستمرار المتابعة الدورية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة تسهم في حماية اللاعبين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تطوير منظومة الصحة الرياضية يأتي ضمن أولويات الوزارة، من خلال التوسع في وحدات الطب الرياضي وبناء قاعدة بيانات طبية متكاملة للرياضيين، بما يدعم استدامة الرعاية الصحية داخل القطاع الرياضي.

وكان  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن تخفيض التكاليف المالية الخاصة بإجراءات الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين، وذلك داخل وحدات الطب الرياضي التابعة للوزارة في مختلف المحافظات والبالغ عددها 17 وحدة، إلى جانب القوافل الطبية، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الرياضيين بمختلف المحافظات، وبما يسهم في التخفيف عن كاهل اللاعبين والأندية والهيئات الرياضية.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم مشاركة الرياضيين في بطولات الجمهورية بمختلف المسابقات وفي كافة الألعاب الرياضية، ولمختلف الفئات العمرية، بما يضمن جاهزية اللاعبين طبيًا وفقًا للضوابط المعتمدة.

وطبقًا للقرار الوزاري تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، والشركات العاملة في مجال الخدمات والاستثمار الرياضي، وأندية شركات المصانع وأندية الوزارات والاتحادات النوعية، بتطبيق الكود الطبي الموحد للكشوفات الطبية وفق مستويات محددة تتناسب مع نوع ومستوى المشاركة الرياضية

 

