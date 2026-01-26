علاء مبارك يكشف حقيقة احتضان الإخوان له ولشقيقه جمال في السجن عقب ثورة 25 يناير

18 حجم الخط

كواليس لقاء علاء مبارك والإخوان في السجن، كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن حقيقة احتضان قيادات الإخوان له وشقيقه جمال مبارك داخل السجن، عقب أحداث ثورة 25 يناير، حيث كشف كواليس ما حدث لهم في السجن مع الإخوان، بعد مرور 15 عامًا على الثورة.

مقابلة وفد الإخوان لعلاء مبارك في السجن

وأكد علاء مبارك أن مقابلة وفد الإخوان في السجن كانت اختيارية، وذلك عقب ثورة 25 يناير، ولم يتم فتح باب أي عنبر في السجن، موضحًا أنه تم إبلاغ جميع الموجودين بزيارة بعض الإخوان والسلفيين والأمر متروك للجميع إما أن يقابلهم، أو يدخل في العنبر ويتم إغلاق الباب عليه.

حقيقة مقابلة علاء وجمال مبارك لوفد الإخوان في السجن، فيتو



وقال علاء مبارك عن حقيقة مقابلة وفد الإخوان له ولشقيقه في السجن بعد ثورة 25 يناير: "هذا كلام غير دقيق لأن مقابلة الوفد كانت اختيارية، ولم يتم فتح باب أي عنبر حسب كلام سيادة اللواء، وتم إبلاغ جميع الموجودين بزيارة بعض الإخوان والسلفيين والأمر متروك للجميع، إما أن يقابلهم أو يدخل في العنبر ويتم إغلاق الباب عليه".

وكشف علاء مبارك عن كواليس ما حدث لهم في السجن بشأن زيارة وفد الإخوان، فقال: "الجميع رفضوا مقابلتهم واختاروا أن يكونوا داخل العنبر حتى انتهاء الزيارة، ومع وصول الوفد أخذ أحدهم بصوت عالى يقول: أين علاء وجمال، وأخذ يطرق بشدة على أبواب أحد العنابر، استفزني تصرفه ونباحه فطلبت الخروج من العنبر".

كواليس لقاء علاء مبارك والإخوان في السجن

وتابع علاء مبارك: "وقال لي الضابط أنت متأكد عايز تخرج تقابلهم، فقلت له نعم وما إن خرجت فوجئت بأحد أشخاص الوفد يسلم علي بالأحضان والقبلات! وكان وجهه بشوشًا، وعرفت فيما بعد أنه من السلفيين، وشخص أخر لم يقترب وغالبًا كان يطرق الأبواب وصوته عالى، وكانت ملامح وجهه كلها غضب وشراسة، عندما خرجت وقف بعيد ولم يتكلم، ثم سألنى صاحب الوجه البشوش إذا كنا نريد شيء فقلت له بزيادة مدة التريض إن أمكن، هذا ما تم".



وجاء كشف علاء مبارك عن كواليس ما حدث له وشقيقه من زيارة وفد الإخوان للسجن، تعليقًا على حديث مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد نجيب، الذي قال لقناة "العربية": إن "قيادات الإخوان احتضنوا علاء وجمال مبارك داخل السجن بعد سجنهما عقب أحداث 25 يناير.. ثم سألوهما عما يحتاجانه فطلبا زيادة مدة التريُّض داخل السجن"

وعن الفترة العصيبة التي قضاها علاء وجمال في السجن عقب ثورة 25 يناير، علق علاء مبارك فقال: " الحمد لله، في الحديث الشريف "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب الله قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ".

