مجلس النواب العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء إلى الثلاثاء

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء إلى غد الثلاثاء، وفق بيان الدائرة الإعلامية.

ونقلت وكالة "روسيا اليوم" عن عضو الإطار التنسيقي عامر الفائز قوله: إن الجلسة ستمضي بسلاسة مع حسم ملف رئاسة الجمهورية بنسبة كبيرة، والاتصالات السياسية مستمرة دون تحديد موقف نهائي.

ويأتي التأجيل وسط مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية بعد الانتخابات النيابية التي شهدها العراق في نوفمبر 2025، حيث يعد انتخاب رئيس الجمهورية خطوة حاسمة لتشكيل الحكومة الجديدة، مع توترات حول مرشحين مثل نور المالكي السابق لرئاسة الوزراء، وسط جهود لتجنب التعطيل.

19 مرشحا لمنصب الرئيس

والجمعة 24 يناير 2026، أعلن مجلس النواب العراقي القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية التي ضمت 19 مرشحا، يتقدمهم الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد الذي تولى المنصب في أكتوبر 2022، ووزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين الذي يعد أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني بالإضافة إلى محافظ أربيل السابق نوزاد هادي، والنائب الحالي في البرلمان مثنى أمين، ونزار محمد سعيد محمد كنجي وهو شخصية سياسية كردية وأبرز مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وشملت قائمة المرشحين أيضا شوان حويز، وأحمد عبد الله، وحسين طه سنجاري، ونجم الدين نصر الله، وأسو فريدون، وسامان شالي، وصباح صالح؛ بالإضافة إلى عبد الله العلياوي، وإقبال حليوي، وسردار تايمز، وخالد صديق، وآزاد مجيد، ورافع موسى، وسالم الساعدي.

نظام المحاصصة بين القوى السياسية النافذة

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من نصيب المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.

أما رئاسة الوزراء فيتولاها شيعي؛ وقد أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" المؤلف من أحزاب شيعية -والذي ‍يمتلك الأغلبية في البرلمان- اختيار رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مرشحا ‌لمنصبه السابق مرة أخرى.

تحالف "الإطار التنسيقي" الشيعي يرشح المالكي رئيسا للوزراء

وقال التحالف في بيان بثته وكالة "واع" إن "ترشيح المالكي –البالغ من العمر 75 عاما- جاء استنادا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة"؛ حيث شغل منصب رئيس وزراء العراق لدورتين متتاليتين في الفترة ما بين 2006 وحتى 2014؛ وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية على فترتين بين عامي 2014 و2018، كما يشغل حاليا منصب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي، وزعيم ائتلاف دولة القانون.

ائتلاف السوداني: التنازل لصالح المالكي واقعية سياسية

ووصف ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني، اليوم الإثنين، ما حدث في ملف تشكيل الحكومة بأنه "الواقعية السياسية"، وذلك بعد أن تنازل السوداني عن ترشيحه لصالح المالكي.

يشار إلى أنه جرى انتخاب النائب السني هيبت الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب في 29 ديسمبر 2025؛ حيث ينص نظام المحاصصة بين القوى السياسية النافذة على أن يكون ذلك المنصب من نصيب المكون السني.

والحلبوسي هو سياسي عراقي تولى منصب رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي خلال الدورتين الرابعة والخامسة من 2019 إلى 2025، وكان له دور بارز في تشريع السياسات ومراقبة الأداء في قطاعات النفط والطاقة.

