الإثنين 26 يناير 2026
خارج الحدود

رئيس السلطة القضائية في إيران يتوعد المحرضين بعقاب دون أدنى تساهل

وسط الحشد العسكري الأمريكي والتصعيد غير المسبوق ضد إيران، توعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأحد، المحرضين على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، بأنهم سيلقون عقابا "بدون أدنى تساهل".

رئيس السلطة القضائية الإيرانية يتوعد محرضي الاحتجاجات

ونقل موقع "ميزان" الإيراني، عن رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي قوله: إن "الشعب يطالب عن حق بمحاكمة المتهمين والمحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب والإرهاب والعنف بأسرع ما يمكن ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم".

وأضاف رئيس السلطة القضائية: "يجب اعتماد أقصى درجات الصرامة في التحقيقات"، مؤكدا أن "العدالة تقتضي محاكمة ومعاقبة، بدون أدنى تساهل، المجرمين الذين حملوا السلاح وقتلوا الناس، أو أشعلوا حرائق أو خرّبوا أو ارتكبوا مجازر".

 تضارب حول حصيلة القتلى نتيجة الاحتجاجات فى إيران

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت الأربعاء، أول حصيلة إجمالية رسمية لأعمال العنف بلغت 3117 قتيلا، غالبيتهم العظمى (2427) من قوات الأمن أو المارة، وليسوا من المتظاهرين الذي تصفهم بـ"مثيري الشغب".

فى المقابل قتقول منظمات حقوقية، إن القتلى بغالبيتهم العظمى هم محتجون، مشيرة إلى مقتل آلاف منهم، في حين تفيد تقديرات منظمة حقوق الإنسان في إيران "إيران هيومن رايتس" ومقرها في النرويج بأن الحصيلة الإجمالية للقتلى قد تتجاوز 25 ألفا.

العراق، عودة نوري المالكي لرئاسة الوزراء وانتفاضات شيعية لدعم إيران

جيش الاحتلال: الهجوم الأمريكي على إيران غير محدد ومرهون بقرار ترامب

