فروا من الحروب الأهلية والاضطهاد ومخاوف من تعرضهم لترحيل قسري، عودة 17 ألف لاجئ أفغاني لبلادهم

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة الأفغانية العليا لمعالجة مشكلات العائدين، اليوم الأحد، أن 2981 أسرة أفغانية، تضم 16928 شخصا، عادت إلى أفغانستان من إيران وباكستان خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة "شينخوا"، قالت اللجنة في بيان اليوم الأحد:" "إن جميع الأسر العائدة تلقت مساعدة فورية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب وخدمات الرعاية الصحية والنقل المجاني إلى وجهاتهم".

يمثل الأفغان 16% من إجمالي عدد اللاجئين حول العالم

وبحسب تقديرات "معهد سياسات الهجرة" الأمريكي، شكل اللاجئون الأفغان 16% من إجمالي عدد اللاجئين حول العالم البالغ 37.8 مليون لاجئ في منتصف عام 2024.

ويضيف المعهد أن اللاجئين الأفغان البالغ عددهم 6.1 مليون لاجىء فروا جراء الحروب الأهلية والاضطهاد وانهيار الدولة، وسط مخاوف من تعرضهم لعمليات ترحيل قسري تدفعهم إلى مواجهة ظروف صعبة لدى عودتهم إلى الأراضي الأفغانية.

لدى إيران وباكستان أكبر عدد من اللاجئين الأفغان

يعيش حوالي 90% من اللاجئين الأفغان في إيران أو باكستان المجاورتين، وتستضيف إيران النسبة الأكبر منهم.

ويشير "معهد سياسات الهجرة"، إلى أنه على مدى العقود الأربعة الماضية من الصراع والحرب في أفغانستان، ظلت إيران وجهة رئيسية لمجموعات مختلفة من الأفغان، الذين غادر الكثير منهم لاحقًا عندما تحسنت الأوضاع في بلادهم، وذلك لقربها الجغرافي وروابطها اللغوية والثقافية المشتركة، وخاصة المجتمعات الناطقة بالدارية والشيعة، مثل المواطني الأفغان التابعين لقومية الهزارة.

آمال اللاجئين الأفغان معلقة بمعبر خرلاچي الحدودي مع باكستان

في 22 يناير يناير الجاري، أفادت السلطات المحلية التابعة لطالبان في ولاية بكتيا أن معبر خرلاچي الحدودي بين أفغانستان وباكستان سيعاد فتحه قريبا لتسهيل عودة اللاجئين الأفغان.

ونقلت إذاعة "أوميد"، المقربة من طالبان عن المسؤولين المحليين قولهم إن إعادة فتح المعبر تهدف لتوفير التسهيلات وتقليل المسافة أمام العائدين، وفق موقع "أفغانستان إنترناشيونال".

اشتباكات حدودية لا تتوقف بين كابول وإسلام آباد

يقع معبر خرلاچي على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان بولاية بكتيا، ويعد أحد 18 نقطة حدودية تربط بين البلدين، حيث يجري تنظيم التجارة من خلاله وفق اتفاقية ثنائية وقعت عام 2010.

يشار إلى أن الحدود الأفغانية الباكستانية كانت مغلقة منذ 9 أكتوبر 2025 بعد غارة جوية باكستانية على كابل واندلاع اشتباكات حدودية بين طالبان والقوات الباكستانية، وهي اشتباكات تتجدد بين حين وآخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.