ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة المصري بالكونفدرالية

خضع محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، وناصر منسي مهاجم الأبيض لكشف المنشطات، عقب انتهاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره المصري البورسعيدي، التي أقيمت مساء الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المباراة جاءت في غالبية أوقاتها هادئة بدون خطورة على مرمى الفريقين، ولكن في بعض أوقات الشوط الثاني أضاع المصري عدة فرص عن طريق صلاح محسن ودغموم وعمر الساعي.

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي

ضم تشكيل فريق الزمالك بقيادة مديره الفني معتمد جمال:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان والسيد أسامة وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد السيد وأحمد حمدي وأحمد شريف وعدي الدباغ وناصر منسي.

تشكيل المصري أمام الزمالك

ضم تشكيل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني التونسي نبيل الكوكي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: مصطفى العش – باهر المحمدي – خالد صبحي – كريم العراقي.

خط الوسط: بونور موجيشا – حسن علي - عميد صوافطة.

خط الهجوم:عبد الرحيم دغموم – صلاح محسن – أسامة الزمراوي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: عصام ثروت وأحمد أيمن منصور وعمرو سعداوي ومحمود حمادة وعمر الساعي وأحمد القرموطي وكريم بامبو ومحمد الشامي ومنذر طمين.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 7 نقاط.

2- الزمالك برصيد 5 نقاط.

3- كايزر تشيفز4 نقاط.

4- زيسكو بدون نقاط.

