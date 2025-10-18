وزير الاتصالات: مصر الأولى إفريقياً في متوسط سرعة الإنترنت

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر لديها قدرة هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي لأن لديها بيانات هائلة، حيث يتم من عقدين أتمتة البيانات التي يمكن استخدامها وإتاحتها لخدمة المواطن.

المؤتمر الدولي الاول للذكاء الاصطناعي

واضاف وزير الاتصالات خلال المؤتمر الدولي الاول للذكاء الاصطناعي المنعقد الآن فيجامعة القاهرة، إن البنية التحتية المعلوماتية تنقسم إلى منظومة رقمية تمكن المواطن من التعامل بشكل سريع مع مفردات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح: “ عام 2019 كان لدينا 5.6 ميجابت في الثانية، وأصبح الآن 90 ميجابت في الثانية، وترتيبنا كان 40 على افريقيا في متوسط السرعة في الانترنت وأصبحنا رقم 1 أفريقيا وثاني أرخص دولة في الإنترنت في القارة الأفريقية”.

وأشار طلعت إلى استثمار 3.3 مليار دولار في البنية التحتية خلال الـ 7 سنوات الماضية.

الاستراتيجية الاولى للذكاء الاصطناعي

وأوضح ان وزارة الاتصالات تعمل منذ إطلاق الاستراتيجية الاولى للذكاء الاصطناعي على امتلاك ما يسمى سوبر كمبيوتر، بالإضافة إلى أن الاستراتيجية الثانية تسعى لتمكين بناء 250 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي.

وأكد الوزير أنه لا يمكن لشركة ناشئة أن تتطور دون وجود مصفوفة البيانات التي يمكن تحويلها إلى بيانات ذات قيمة للقطاعين العام والخاص.



واكد وزير الاتصالات أنه تم التوسع في تعليم وتدريب مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص، حيث يتم تدريب نصف مليون شخص كل عام.

وتابع: يجب أن يكون لدينا وعيا حقيقيا في ما يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي من وظائف وكذلك إدارك المخاطر".

أجندة المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي

وبدأت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر صباح اليوم السبت الموافق 18 من أكتوبر بالتسجيل اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة العاشرة صباحًا.

وتشهد الفعاليات جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان: "استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر" تديرها الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وم.محمد جبران وزير العمل، تليها جلسة نقاشية ثانية بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية" تديرها الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بمشاركة نخبة من الخبراء تضم الدكتور أشرف العربي والدكتور أحمد درويش وغادة لبيب والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب وإسلام ذكري.

