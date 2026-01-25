شعبة الاتصالات: الهواتف محلية الصنع أغلى من المستوردة والمنافسة لا تأتي بالاحتكار

18 حجم الخط

الهواتف المحمولة، أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن فرض الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة يتم تبريره رسميًا بدعوى حماية الصناعة المحلية، وفق ما أعلنه أحد مسؤولي وزارة المالية.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، أن الواقع على الأرض يكشف عن أزمة حقيقية في تسعير الهواتف المصنعة محليًا، حيث تُباع بأسعار أعلى من مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

أسعار الموبايلات المصنعة محليًا تمثل أزمة حقيقية أمام الصناعة

وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات أن أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها وبيعها داخل مصر تفوق أسعار نفس الأجهزة في دول أخرى، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام نجاح الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة.

وأشار إلى أن هذه الفجوة السعرية تضعف ثقة المستهلك في المنتج المحلي، وتدفعه للبحث عن بدائل خارجية أقل سعرًا.

هاتف يُصنع في مصر بـ62 ألف جنيه ويباع بالخارج بأقل من 42 ألفًا

أسعار الهواتف المحمولة، وكشف رمضان عن مثال واضح للأزمة، مؤكدًا أن هناك هاتفًا محمولًا يُصنّع في مصر ويُباع في السوق المحلي بسعر يصل إلى 62 ألف جنيه، بينما يُباع نفس الجهاز في السعودية بـ 41 ألف جنيه، وفي الإمارات بـ 42 ألف جنيه.

ولفت إلى أن هذه الأسعار في السعودية تأتي بعد تطبيق ضريبة مبيعات بنسبة 15%، ما يعكس حجم الفارق الكبير في التسعير.

الهاتف لا يُصنّع في السعودية.. ورغم ذلك يُباع بسعر أقل

وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات أن الهاتف المشار إليه لا يُصنّع في السعودية، بل يتم استيراده من دول أخرى، ومع ذلك يُباع هناك بسعر أقل من السوق المصري، مؤكدًا أن هذه المفارقة تطرح تساؤلات جوهرية حول منظومة التسعير داخل السوق المحلي، وعلق قائلًا: «المنافسة لا تأتي من الاحتكار».

مطالبة بتشكيل لجنة رقابية لمتابعة أسعار الهواتف المحلية

وأكد وليد رمضان أنه طالب بتشكيل لجنة مشتركة تضم الغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك.

وذلك لمتابعة ورصد أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، وضمان وجود آليات عادلة للتسعير تحمي المستهلك وتدعم الصناعة دون الإضرار بالسوق.

حماية الصناعة تتطلب شفافية وعدالة في تسعير الهواتف المحمولة

وشدد نائب رئيس شعبة الاتصالات على أن دعم الصناعة المحلية لا يجب أن يتم على حساب المواطن، مؤكدًا أن أي سياسات حمائية لا بد أن تصاحبها رقابة حقيقية على الأسعار، لضمان تحقيق التوازن بين تشجيع التصنيع وحماية المستهلك.

