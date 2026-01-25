اتصالات النواب: إلغاء الإعفاء الجمركي لهواتف المحمول يحمي الوكيل لا الصناعة

18 حجم الخط

الهواتف المحمولة، أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن دعم وحماية الصناعة المحلية محل إجماع كامل، لكن هذا الهدف لا يتحقق عبر إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة، معتبرة أن القرار الحالي يحمّل المواطن العادي أعباء لا علاقة له بها.

جاء ذلك خلال حوارها ببرنامج «من أول وجديد»، حيث شددت على أن حماية الصناعة الوطنية يجب أن تقوم على سياسات تحفيزية ذكية، وليس على قرارات عقابية شاملة.

الحماية الحقيقية للصناعة لا تكون بتحميل المواطن تكلفة الفشل الرقابي

رسوم الهواتف المحمولة، وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات أن هناك وسائل متعددة لمعالجة ظاهرة التهريب أو استغلال فروق الأسعار بين السوق المحلي والخارج، دون اللجوء إلى تعميم العقوبة على جميع المواطنين، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تستطيع تشديد الرقابة ومنع دخول الهواتف مع الحالات المشتبه بها فقط، بدلًا من فرض رسوم على الجميع.

وأكدت أن معالجة التهريب يجب أن تتم من خلال أدوات رقابية فعالة، وليس عبر تحميل المستهلك النهائي ثمن ممارسات قلة قليلة.

«الحسنة تخص والسيئة تعم» مبدأ غير عادل في إدارة السوق

وشددت النائبة مها عبد الناصر على رفضها العمل بمبدأ «الحسنة تخص والسيئة تعم»، معتبرة أن هذا النهج يُعد ظلمًا للمواطن الملتزم، ويؤدي إلى نتائج عكسية على ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية.

وأضافت أن العدالة في القرارات الاقتصادية عنصر أساسي لاستقرار السوق، ولا يمكن تحقيقها عبر قرارات عامة تُعاقب الجميع بسبب أخطاء البعض.

الحوافز لا الرسوم هي الطريق الصحيح لتشجيع التصنيع المحلي

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات أن الحل الحقيقي لدعم الصناعة المحلية يتمثل في تقديم حوافز حقيقية للمصانع، مثل إلغاء الجمارك على المكونات الداخلة في التصنيع، تخفيض الضرائب المفروضة على مستلزمات الإنتاج، تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بدلًا من فرض أعباء إضافية على المستهلك، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار.

القرار يحمي الوكيل المحلي أكثر مما يدعم الصناعة الوطنية

وانتقدت عبد الناصر القرار الحالي، مؤكدة أنه يخدم الوكيل المحلي أكثر مما يخدم الصناعة، مستشهدة بأسعار أجهزة «آيفون» في السوق المصري، التي تفوق نظيرتها في عدد من الدول العربية بشكل واضح.

وأشارت إلى أن العديد من المواطنين يشترون هواتفهم من الخارج، خاصة خلال رحلات العمرة، بسبب فارق السعر الكبير، لافتة إلى أن أجهزة «آيفون» تُصنّع في الصين، ولا يوجد لها مصنع محلي في مصر، ما يطرح تساؤلات حول جدوى القرار في دعم التصنيع الوطني فعليًا.

سياسات السوق تحتاج لمراجعة شاملة لا قرارات جزئية

واختتمت وكيل لجنة الاتصالات تصريحاتها بالتأكيد على أن ملف الهواتف المحمولة يحتاج إلى رؤية متكاملة توازن بين حماية الصناعة، ضبط السوق، عدم الإضرار بالمواطن، مشيرة إلى أن أي قرار اقتصادي يجب أن يُقاس بتأثيره الحقيقي على السوق والمستهلك، لا بالشعارات المرفوعة حوله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.