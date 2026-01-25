لتقديم حلول ابتكارية للتحديات المجتمعية، جامعة القاهرة تعلن إطلاق أولويات خطتها البحثية

18 حجم الخط

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن إطلاق خطة الأولويات البحثية للجامعة، (2025–2030)، في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانتها كجامعةً بحثيةً رائدةً إقليميًا ودوليًا، وتعظيم إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم محاور ومؤشرات رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة أن ما تمتلكه جامعة القاهرة من رصيدٍ واسعٍ من الإمكانات المادية والبشرية، إلى جانب تاريخها العريق وسمعتها الأكاديمية المتميزة، يمكّنها من الاضطلاع بدورٍ محوري في دعم مسارات التنمية الوطنية، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار..

وأضاف أن جامعة القاهرة تسعى دائما إلى تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي بكلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية، بما يواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ويستجيب لتحديات ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة، دعمًا لاحتياجات الدولة وخططها التنموية.

ويأتي ذلك اتساقًا مع الخطة الاستراتيجية المحدثة والمعتمدة للجامعة (2025–2030)، ولا سيما الهدف الاستراتيجي المتعلق بتطوير منظومة البحث العلمي.

حزمة من المبادرات التطويرية بجامعة القاهرة

وأشار عبدالصادق إلى أن الجامعة تبنت حزمة من المبادرات التطويرية الرائدة، من أبرزها إطلاق استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، والبدء في تأسيس شركات جامعة القاهرة وفي مقدمتها شركة جامعة القاهرة للاستثمار وإدارة الأصول المعنوية، إلى جانب استحداث برامج دراسات عليا جديدة تتوافق مع التوجهات القومية والاحتياجات الفعلية للمجتمع. كما تواصل الجامعة تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تعزيز سمعتها الأكاديمية، وترفع من ثقة المستفيدين بمخرجاتها على مستويي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأضاف أن جامعة القاهرة تقدم للمجتمعين الداخلي والخارجي خطة الأولويات البحثية المحدثة (2025–2030)، التي تتضمن حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج والمبادرات المزمع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزّز ريادتها البحثية، ويكرّس دورها الوطني والمعرفي، ويدعم حضورها في التصنيفات الدولية.مشيرا إلى أن المخرجات المتوقعة للخطة تشجيع البحث التطبيقي القابل للتنفيذ وتقديم حلول ابتكارية للتحديات المجتمعية بما يضمن إسهاما حقيقيا وفاعلا في دفع مسيرة التنمية الشاملة، عبر حزمة من البرامج والمشروعات البحثية ذات الأثر المجتمعي المباشر.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن خطة الأولويات البحثية تأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على القيمة التاريخية والمكانة العلمية المرموقة لجامعة القاهرة، وتعزيز تقدمها في التصنيفات العالمية، وزيادة عدد خريجيها الحاصلين على مراكز متقدمة وجوائز علمية دولية، حيث قامت الجامعة بحصر شامل لكافة المجالات والمحاور البحثية على مستوى كلياتها ومعاهدها، وذلك في ضوء المرجعيات والموجهات المحلية والدولية، وفي مقدمتها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية والقومية المختلفة للدولة المصرية مثل الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وغيرها من الاستراتيجيات القومية، بالإضافة إلى احتياجات المجتمع، ومؤشرات قواعد البيانات البحثية، والتقارير الصادرة عن المؤسسات المتخصصة محليًا ودوليًا. وقد أُنجزت صياغة متكاملة لأركان الخطة، مع التأكيد على دعمها ومتابعتها وتقييمها دوريًا لضمان تحقيق العوائد المستهدفة.

المخرجات المتوقعة لخطة جامعة القاهرة البحثية

وأضاف الدكتور محمود السعيد أن المخرجات المتوقعة للخطة بتشجيع البحث التطبيقي، وتقديم حلول ابتكارية للتحديات المجتمعية، وتطوير حزمة من البرامج والمشروعات البحثية، المرتكزة على مجالات الصحة العامة، والطاقة المتجددة، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إلى جانب العلوم الإنسانية والاجتماعية الداعمة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية الوطنية.

وتؤكد جامعة القاهرة التزامها الكامل بتنفيذ هذه الخطة، والعمل مع شركائها الوطنيين والدوليين لتحقيق أثر علمي ومجتمعي مستدام يليق بتاريخها ويعكس طموحاتها المستقبلية.

