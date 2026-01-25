8 كليات أبرزهم الذكاء الاصطناعي، تفاصيل القرار الجمهوري بإنشاء جامعة ريفال سوهاج

18 حجم الخط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 36 لسنة 2026 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة ريفال سوهاج.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن: تنشأ جامعة خاصة تحت اسم الجامعة ويقال سوهاج تكون لها شخصية اعتبارية خاصة ويكون مقرها مدينة سوهاج الجديدة - محافظة سوهاج ولا يكون عرضها الأساسي تحقيق الربح.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه: لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقداره 5% من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والتوابع المشار إليه كما يفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب.

وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

وذكرت المادة الثالثة من القرار تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية المستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وجاء في المادة الرابعة من القرار تتكون الجامعة من الكليات الآتية:

الطب - العلاج الطبيعي - طب الفم والأسنان - الصيدلة - التكنولوجيا الحيوية - الإعلام - الهندسة - الحاسبات والذكاء الاصطناعي

