أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في بيان صادر عنها اليوم السبت،  إن تنظيم قوات سوريا الديمقراطية" قسد"  استجلبت تعزيزات عسكرية من حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل إلى الحسكة، محذرة من استمرار الاستفزازات.

قسد تستقدم  تعزيزات عسكرية من حزب العمال الكردستاني

وأضافت هيئة العمليات في الجيش السوري في بيان: "تنظيم قسد استجلب تعزيزات من ميليشيات بي كي كي الإرهابية من جبال قنديل الى محافظة الحسكة، ويستمر تنظيم قسد بالقيام بانتهاكات واسعة بمناطق سيطرته من خلال عمليات الاعتقال والتهجير والتعذيب لكل من يعارض سياسته".


وحذرت هيئة العمليات في الجيش السوري "تنظيم قسد وميليشيات بي كي كي من استمرار استفزازاتهم وبث الأكاذيب والمقاطع المجتزأة".

وأكدت الهيئة: "نقوم بدراسة الواقع الميداني وتقييم الحالة العملياتية لتحديد الخطوة القادمة، وسيتم فتح ممرات إنسانية خلال الساعات القادمة لتقديم الدعم والإغاثة للمدنيين بالتعاون مع الوزارات المختصة".

وأوضحت هيئة العمليات، أن "الجيش سيكون الدرع الحامية لكل المجتمع السوري، وسيحافظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وسيقف بوجه جميع المشاريع الإرهابية العابرة للحدود".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم السبت، تمديد مدة وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع السورية، أنها ستمدد وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش السوري لمدة 15 يوما، وذلك اعتبارا من الساعة 23:00 من يوم 24 يناير 2026.

الجريدة الرسمية