ذكرت وزارة الدفاع السورية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنه تم تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش لمدة 15 يوما.

الجيش السوري يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوما



وأضافت وزارة الدفاع السورية في بيانها، أن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارا من الساعة 23:00 الموافق لـ 24 يناير 2026.

وأكدت الدفاع أن تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعما للعملية الأمريكية لإخلاء سجناء تنظيم "داعش" من سجون "قوات سوريا الديمقراطية" إلى العراق.

سجون داعش في سوريا

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن تعزيزات عسكرية كبيرة أرسلت للجيش السوري باتجاه الحسكة شمال شرقي البلاد وذلك قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار مع "قوات سوريا الديمقراطية".

كما ذكرت وكالة "رويترز" أن قوات الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) احتشدت على جانبي خطوط المواجهة في شمال البلاد، السبت، مع اقتراب موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار.

جدير بالذكر أنه وفي 18 يناير الجاري، وقعت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أن الأخير واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها تصعيد خطير.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.

