حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط خلال أيام

نقلت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها اليوم الخميس، عن مسئولين قولهم: إن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في المحيط الهندي ويتوقع وصولها منطقة الشرق الأوسط خلال أيام.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن توجيه وزارة الدفاع الأمريكية بتحريك حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، يرافقها عدد من المدمرات، من بحر الصين الجنوبي باتجاه الشرق الأوسط.

وأفادت مراسلة قناة "Newsnation" بأن مجموعة حاملة الطائرات الهجومية الأمريكية يو إس إس أبراهام ومجموعتها الضاربة تبحر نحو الشرق الأوسط مغادرة بحر الصين الجنوبي.

وذكرت مراسلة القناة في البيت الأبيض كيلي ماير عن مصدر لم تسمه في صفحتها على منصة "X" أن "الولايات المتحدة تنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية من بحر الصين الجنوبي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية".

وأضافت أن نقل المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط- وسط توتر مع ايران - سيستغرق أسبوعا أو ما شابه حتى يكتمل.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المؤشرات على استمرار استعدادات واشنطن لخيارات عسكرية محتملة، خصوصًا في ما يتعلق بالملف الإيراني، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حاولت تهدئة المخاوف من اندلاع مواجهة وشيكة، من دون أن تغلق الباب أمام جميع السيناريوهات.

