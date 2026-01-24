حكماء المسلمين: تمكين الشباب ركيزة لصياغة تعليم يعزز القيم ويبني مستقبل الإنسانية

18 حجم الخط

أكِّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن تمكين الشباب وإشراكهم بوصفهم شركاء فاعلين في العملية التعليمية يمثل أحد المسارات الجوهرية لبناء مجتمعات واعية، متماسكة، وقادرة على ترسيخ قيم السلام، والتعايش، والاحترام المتبادل.

اليوم الدولي للتعليم

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان له؛ بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، الذي يوافق الرابع والعشرين من يناير كل عام، ويحتفى به هذا العام تحت شعار «قوة الشباب في المشاركة في صياغة التعليم»، إن التعليم مشروع إنساني وأخلاقي يهدف إلى بناء الإنسان، وتنمية وعيه، وصقل قدراته على التفكير النقدي، والحوار، وتحمل المسؤولية. ومن هذا المنطلق، فإن إشراك الشباب في تصميم الرؤى التعليمية، وتطوير المناهج، وصياغة السياسات التربوية، يُعدُّ خطوة أساسية لضمان تعليم أكثر شمولًا، وملاءمة لواقع المجتمعات وتحديات العصر.

أهمية الاستفادة من طاقات الشباب الفكرية والإبداعية الهائلة

وأوضح مجلس حكماء المسلمين أهمية الاستفادة من طاقات الشباب الفكرية والإبداعية الهائلة، وأن منحهم المساحة للتعبير والمشاركة يسهم في تحويل التعليم إلى منصة لبناء القيم، وتعزيز ثقافة الاختلاف الإيجابي، وترسيخ مبادئ الأخوّة الإنسانية.

نشر ثقافة السلام ومواجهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية

وانطلاقًا من رسالته في نشر ثقافة السلام ومواجهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، يولي مجلس حكماء المسلمين اهتمامًا خاصًّا بالمبادرات التعليمية والفكرية التي تستهدف الشباب، وتعمل على تمكينهم فكريًّا وأخلاقيًّا، وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعاتهم، وقادرين على الإسهام الإيجابي في مجتمعاتهم بروح من المسؤولية والحكمة.

ويؤكد المجلس أن الاستثمار في التعليم القائم على القيم، والمشاركة، والحوار، هو استثمار في مستقبل الإنسانية جمعاء، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب من المشاركة في صياغة التعليم يمثل خطوة محورية نحو بناء عالم أكثر عدلًا، وتفاهمًا، وسلامًا.

