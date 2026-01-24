ورشة عمل موسعة لإطلاق فعاليات "الحظيرة النموذجية" بالبحيرة

18 حجم الخط

شهد مجمع دمنهور الثقافي بمحافظة البحيرة، ورشة عمل موسعة لإطلاق فعاليات "الحظيرة النموذجية"، ضمن أنشطة مشروع التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، أقيمت الفعالية بقاعة "الياسمين" بحضور رفيع المستوى من ممثلي الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع وزارة الزراعة، ​في خطوة جادة نحو تعزيز استدامة الثروة الحيوانية.

حضور مديري الإدارات بالمراكز المستهدفة

​ترأس اللقاء قيادات العمل التنفيذي بالمحافظة، حيث ضم فريق مديرية الطب البيطري الدكتور محمد سالم مدير المديرية، والدكتور سحر شعير مدير إدارة الصحة العامة، والدكتور سماح عياد مدير إدارة الرعاية. كما شارك فريق مديرية الزراعة بقيادة الدكتور حسني عطية عزام وكيل الوزارة، وبمعاونة المهندسة عبير هاشم مدير إدارة الإنتاج الحيواني، وبحضور مديري الإدارات بالمراكز المستهدفة.

خطط تحسين الممارسات

​استعرضت الورشة الملفات التعريفية لكل حظيرة مرشحة، حيث تم الوقوف على المتطلبات النهائية لإعداد "خطط تحسين الممارسات". ويهدف هذا التوجه إلى تطوير أساليب رعاية وتربية الحيوان لتصبح أكثر صمودًا أمام التقلبات المناخية، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الإنتاجية.

مدرسة حقلية تهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة لقلب الريف

​وشدد المشاركون على ضرورة التكامل بين قطاعي الزراعة والطب البيطري لتقديم الدعم الفني للمربين، معلنين عن حزمة توصيات ستشكل الركيزة الأساسية للمرحلة القادمة، وتعد "الحظيرة النموذجية" بمثابة مدرسة حقلية تهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة لقلب الريف المصري، بما يضمن إدارة مستدامة للأصول الحيوانية وتأمين سبل العيش للمربين في ظل التحديات البيئية الراهنة.

