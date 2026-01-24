رفع نحو 24 طنًا من القمامة والمخلفات بقريتي نديبة وشرنوب بدمنهور

18 حجم الخط

كلف محمد مسعود بهنسى– رئيس مركز ومدينة دمنهور، أشرف خليل – نائب رئيس المدينة، ورؤساء القرى، بتنفيذ حملات نظافة شاملة ورفع تجمعات القمامة بشكل دوري، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتحسين مستوى النظافة العامة والمظهر الحضاري بقرى المركز، في إطار توجيهات معالي الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية ورفع كفاءة منظومة النظافة

حملة نظافة مكثفة شملت قرى نديبة

حيث تم تنفيذ الأعمال بقرية زاوية غزال تحت إشراف إبراهيم شعبان العيسوي – رئيس القرية، على أعمال النظافة اليومية ورفع تجمعات القمامة من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، بالتنسيق مع معدات الوحدة المحلية، حفاظًا على النظافة العامة والمظهر الجمالي، بقرية نديبة قاد جاهد عبد الوهاب عيد – رئيس القرية، حملة نظافة مكثفة شملت قرى نديبة، حفص، البرنوجي، والعمرية وتوابعهم، وأسفرت عن رفع نحو ١٢ طنًا من القمامة والمخلفات، تم نقلها للمقلب العمومي، وبقرية الأبعادية.

وتابع أحمد قنطوش – رئيس القرية، أعمال النظافة ورفع التراكمات من زهرة البحرية، والقرية الأم، ومحيط السويقة والمدارس.

حملات نظافة متفرقة شملت مدخل قرية الحمامية

وشهدت قرية دسونس أم دينار تحت إشراف حمدي الشرقاوي – رئيس القرية، على تنفيذ حملة نظافة شملت قرى ميت عطية، ناصر أبو الفضل، وعزبة راشد، حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات، في إطار جهود تحسين البيئة العامة، وقرية شرنوب نفذ عماد فرجاني – رئيس القرية، عدة حملات نظافة متفرقة شملت مدخل قرية الحمامية، أمام مدرسة الشهيد حسن برهام، سور مدرسة صبري أبو عيسى بمنشأة غربال، عزبة مصطفى عوض "العمدة"، قرية شرنوب الأم، حي السبع بنات، أمام صيدلية المسلماني، حي بحري، ومنطقة الزاوية، بإجمالي حمولة قاربت ١٢ طنًا من القمامة والمخلفات تم رفعها في يوم واحد، ولقرية سنهور

تابع أشرف خليفة – رئيس القرية، أعمال النظافة التي شملت قرى سنهور، بني هلال، الخزان، بني موسى، وطريق دمنهور – دسوق.

حيث تم رفع التراكمات والقمامة بشكل دوري ضمن خطة تحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وبقرية إفلاقة تابع عصام خليفة – رئيس القرية، حملة نظافة موسعة شملت الطرق الرئيسية والفرعية، ومحيط المدارس، وطريق المحكمة، ومنطقة المنشية، والكاتب، وطريق المحمودية، والمثلثة، وعزبة الدرايسة، وشارع علي باشا، وتم خلالها رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي، ضمن خطة مستمرة للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.

وأكد محمد مسعود بهنسى– رئيس مركز ومدينة دمنهور، أهمية مواصلة تنفيذ حملات النظافة بشكل يومي بجميع القرى والتوابع، والتعامل الفوري مع أي تراكمات للقمامة أو المخلفات، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري اللائق بمركز ومدينة دمنهور.

