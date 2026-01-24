السبت 24 يناير 2026
شباب البحيرة تنفذ تدريبات مشروع اللياقة البدنية بمركز شباب أبوحمص

جانب من الانشطة
نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية تدريبات مشروع اللياقة البدنية والصحة للشباب المصري للفئة العمرية من 9 الي 14 و15 الي 25 سنة بمركز شباب ابوحمص وذلك مع إقامة العديد من التدريبات والانشطة  الرياضية مع رفع روح التعاون بين الشباب.

تعزيز اللياقة البدنية والصحة للشباب المصري

يعد المشروع إحدى الركائز الأساسية لتنمية الشباب وتعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية، فالرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان، يهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز اللياقة البدنية والصحة للشباب المصري، ورفع كفاءة اللياقة البدنية للمشاركين من خلال التدريب والتمارين على العروض الرياضية، وكذلك تشجيع الشباب على اعتماد أسلوب حياة صحي ونشاط رياضي منتظم، فضلًا عن الاهتمام بالصحة العامة للشباب والنشء وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواطنين، والتي تحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية.

توجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة

الجدير بالذكر ان جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتوجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة والدكتور وفاء موسي رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وإشراف  محمود عبد الباقي وكيل المديرية للرياضة وتنفيذ إدارة التنمية الرياضية.

 

