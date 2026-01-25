اجتماع الفيدرالي وإغلاق الحكومة الأمريكية الأبرز، 7 أحداث تترقبها الأسواق خلال الأسبوع

18 حجم الخط

تتجه أنظار المستثمرين إلى أحد أكثر أسابيع السنة ازدحاما، حيث يتزامن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير يوم الأربعاء، مع سلسلة من تقارير الأرباح الرئيسية، بما في ذلك تقارير أربع من الشركات السبع الكبرى.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

بين اجتماع الفيدرالي الأمريكي وصدور بيانات هامة حول التضخم، ورصد رد فعل الأسواق على معارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرها ضد كندا، تترقب الأسواق مسار الذهب والدولار، فيما سوق الأسهم ستكون تحت تأثير أرباح الشركات ولا سيما التكنولوجية.

إعلان شركات التكنولوجيا نتائج الربع الرابع

تستعد كل من مايكروسوفت، وميتا، وتسلا، وآبل للإعلان عن نتائج الربع الرابع، حيث ستعلن الشركات الثلاث الأولى عن نتائجها يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق، بينما ستعلن آبل عن نتائجها بعد إغلاق السوق يوم الخميس.

ومن المرجح أن يبقى تركيز المستثمرين منصبا على الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وطموحات هذه الشركات في هذا النموذج الجديد.

على صعيد البنوك المركزية، يكاد المستثمرون يجزمون بأن مجلس الفيدرالي الأمريكي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة ضمن نطاقها الحالي بين 3.5% و3.75%.

وحتى يوم الجمعة، أظهرت بيانات مجموعة CME أن المتداولين يرجحون بنسبة 97% أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

أما الخبر الأهم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، على الأرجح، فسيكون أي تطورات أخرى بشأن اختيار الرئيس ترامب لرئاسة مجلس الفيدرالي بعد انتهاء ولاية باول في مايو.

ووفقا لتوقعات موقع Polymarket حتى مساء الجمعة، فقد برز اسم ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار العالميين في قسم الدخل الثابت بشركة بلاك روك، بسرعة كمرشح محتمل، وأصبح الأوفر حظًا لنيل ترشيح ترامب.

في المقابل، بلغت احتمالات فوز كيفن وارش، المسؤول السابق في الاحتياطي الفدرالي، وكيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، واللذين كانا يُعتبران منذ فترة طويلة أبرز المرشحين، 33% و6% على التوالي حتى مساء الجمعة.

وفي حديثه مع قناة CNBC في دافوس، قال ترامب إنه يعتقد أن ريدر "مثير للإعجاب للغاية".

أسعار المعادن الثمينة

في سوقٍ يعج بالاضطرابات الجيوسياسية، من فنزويلا وإيران إلى غرينلاند والتوترات الأمريكية الأوروبية، لا تزال المعادن تهيمن على النقاش، ولعلّ أبرزها الذهب الذي قارب سعر 5000 دولار. كما سيراقب المستثمرون أسعار الفضة التي سجلت مستوى تاريخيًا فوق الـ100 دولار.

نتائج الشركات والرهان على الذكاء الاصطناعي

عندما تعلن اثنتان من أكبر شركات التكنولوجيا في السوق عن أرباحهما يوم الأربعاء، سيركز المستثمرون على أمرين: ما هو حجم الإنفاق المُخطط له في سباق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وكيف سيتم تمويله؟

رفعت سوزان لي، المديرة المالية لشركة ميتا، توقعات الإنفاق من نطاق يتراوح بين 66 و72 مليار دولار إلى ما بين 70 و72 مليار دولار خلال مكالمة الشركة للربع الثالث في أكتوبر، بينما صرّحت آمي هود، المديرة المالية لشركة مايكروسوفت، بأن الشركة ستنفق في عام 2026 أكثر مما أنفقته في عام 2025 والبالغ 88.2 مليار دولار.

من المتوقع أن تعلن أمازون وألفابت عن نتائجهما المالية في الأسبوع الأول من فبراير.

وكتب تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في أبولو، في مذكرة يوم الجمعة، أن شركات الحوسبة السحابية العملاقة تصدر الآن كميات هائلة من الديون لتمويل هذا الاستثمار، ما يغير ملامح سوق الائتمان ذي الجودة الاستثمارية.

وأصدر قطاع التكنولوجيا ما يقرب من 700 مليار دولار من الديون ذات الجودة الاستثمارية خلال الربع الماضي، مقتربًا بذلك من 800 مليار دولار من إجمالي إصدارات القطاع المالي، الذي لطالما تصدّر سوق الائتمان.

في حين أن نسبة الأشخاص الذين يشيرون إلى "فقاعة الذكاء الاصطناعي" آخذة في الانخفاض، كتب الاستراتيجيان في بنك أوف أميركا حاييم إسرائيل ومينكا باجاج في مذكرة حديثة للعملاء أن المستثمرين لا يمكنهم تجاهل مخاطر الإنفاق غير المحدود والتقييمات المرتفعة للغاية.

كتب الاستراتيجيون: "الذكاء الاصطناعي ثورة أساسية تدور حول تغيير كل شيء، لكن لا يمكننا تجاهل نقاش التقييم والتوقيت".

جدول الأحداث المرتقبة في الأسبوع الجديد

1- رد فعل الأسواق -في التعاملات المبكرة- على تهديد الولايات المتحدة الأميركية لكندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%.

2- رد فعل الأسواق أيضًا على احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية بنسبة 75% 3- الثلاثاء المقبل صدور بيانات ثقة المستهلك لشهر يناير.

4- الأربعاء المقبل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة والمؤتمر الصحافي.

5- مايكروسوفت، ميتا، وتسلا تعلن عن أرباحها الأربعاء.

6- أبل تعلن عن أرباحها الخميس المقبل.

7- الجمعة صدور بيانات التضخم (مؤشر أسعار المنتجين) لشهر ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.