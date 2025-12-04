منظمة إيرلندية ترفع دعوى قضائية ضد مايكروسوفت تتهمها بتخزين بيانات مراقبة إسرائيلية لـ "فلسطينيين"

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن شركة مايكروسوفت تواجه شكوى رسمية تقدمت بها منظمة "إيكو" غير الحكومية، تتهمها فيها بالاحتفاظ غير القانوني ببيانات مراقبة جمعها الجيش الإسرائيلي عن فلسطينيين داخل الاتحاد الأوروبي.

مايكروسوفت متهمة بتخزين بيانات مراقبة إسرائيلية لفلسطينيين داخل أوروبا

ورفعت منظمة "إيكو" الشكوى إلى هيئة حماية البيانات الإيرلندية التي تتولى تطبيق النظام العام لحماية البيانات على الشركات التي تتخذ من إيرلندا مقرا لها، على غرار "مايكروسوفت".

وأكدت الهيئة الإيرلندية اليوم الخميس أنها تسلمت الشكوى، مشيرة إلى أنها "قيد التقييم حاليا".

تحقيق استقصائي لصحيفة الجارديان يفضح مايكروسوفت

وتستند الشكوى إلى تحقيق استقصائي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية مطلع أغسطس الماضي، كشف أن الوحدة 8200 في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية استخدمت منصّة التخزين السحابي "مايكروسوفت أزور" لتخزين بيانات هاتفية جرى اعتراضها ضمن عمليات مراقبة واسعة النطاق استهدفت مدنيين في غزة والضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن هذه البيانات حُفِظت على خوادم للشركة في إيرلندا وهولندا، وهو ما يفسر هذه الشكوى المتعلقة بالنظام العام لحماية البيانات.

وقالت "إيكو" في بيان إن مايكروسوفت "عالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لفلسطينيين ومواطنين من الاتحاد الأوروبي، ما أتاح للجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات المراقبة والاستهداف".

وبعد نشر التحقيق، أعلنت مايكروسوفت مباشرتها تحقيقا داخليا خاصا، وأعقب ذلك في نهاية سبتمبر وقفُ وصول الوحدة الإسرائيلية إلى خدمات "أزور".

وأقر رئيس الشركة براد سميث، في رسالة داخلية نشرت على الإنترنت، بـ"وجود أدلة تؤكد بعض ما ورد في تقرير الغارديان".

