اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.4% خلال ديسمبر الماضي

بريطانيا
بريطانيا
ارتفعت أسعار المستهلكين في بريطانيا أكثر من المتوقع خلال ديسمبر 2025، في حين جاءت معدلات التضخم في قطاع الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، وفق التوقعات، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء.

ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك ارتفع إلى 3.4% في ديسمبر، مقابل 3.2% في نوفمبر، متجاوزًا متوسط توقعات استطلاع رويترز الذي كان يشير إلى ارتفاع يصل إلى 3.3%.

مؤشر التضخم في قطاع الخدمات

وبالنسبة لمؤشر التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعد مقياسًا للضغوط السعرية المحلية، ارتفع إلى 4.5% في ديسمبر الماضي مقارنة مع 4.4% في الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وتظل معدلات التضخم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع، على الرغم من النمو الاقتصادي البطيء في البلاد. غير أن وتيرة ارتفاع الأسعار من المتوقع أن تتباطأ بشكل حاد في الأشهر المقبلة، مع استبعاد زيادات العام الماضي في تكاليف المرافق والرسوم التي تتحكم فيها الحكومة من المقارنة السنوية.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن التضخم من المرجح أن يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2% في أبريل أو مايو المقبلين، ولم يظهر الجنيه الاسترليني أي رد فعل يذكر تجاه البيانات الجديدة.

وكان من بين أكبر المساهمين في ارتفاع أسعار المستهلك خلال ديسمبر، منتجات التبغ وتذاكر الطيران، كما توقع العديد من الاقتصاديين.

تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.6% خلال أكتوبر

فخري الفقي: انفراجة اقتصادية بعد تراجع معدل التضخم في الأسعار والخدمات 10% (فيديو)

ويشير مراقبو الأسواق المالية إلى إمكانية قيام بنك إنجلترا بخفض معدلات الفائدة مرة أو مرتين خلال عام 2026، بعد أن خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك في ديسمبر، معدل الفائدة إلى 3.75%، بينما صوت نحو نصف أعضائها بعدم التغيير نظرًا للقلق بشأن استمرار ضغوط التضخم.

