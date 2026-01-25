قافلة سكانية بالدلنجات تخدم 200 مواطن وتوفر 30 أسطوانة غاز بسعر التكلفة

18 حجم الخط

قامت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة على زيد بتنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية جزاير عيسى بكوم الزمران بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك لخدمة الأهالي بالقرى الاكثر احتياجا داخل نطاق محافظة البحيرة.

توفير 30 اسطوانة غاز بسعر التكلفة لأهالي القرية

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 200 مواطن، شملت تخصصات (باطنة - أطفال - نسا - أسنان )، بالإضافة إلى إجراء تحاليل طبية لعدد 25 مواطن، كما تم خلال القافلة توفير 30 أسطوانة غاز بسعر التكلفة لأهالي القرية

التوعية بأساليب الفحص الذاتي وسبل الوقاية

وشهدت القافلة تنفيذ ندوات توعوية حول صحة المرأة وأهمية الكشف المبكر عن الأورام، والتوعية بأساليب الفحص الذاتي وسبل الوقاية، بما يسهم في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا دعمًا للمنظومة الصحية

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار تنفيذ القوافل الطبية والسكانية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا للمنظومة الصحية، وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

تنظيم القوافل الطبية والسكانية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتنظيم القوافل الطبية والسكانية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم الرعاية الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

