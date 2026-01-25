بالأسماء،11 مكرسة جديدة لدير "بنات مريم" بإيبارشية بني سويف

18 حجم الخط

صلى نيافة الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بدير "بنات مريم" ببني سويف التابع للإيبارشية، وخلاله صلى نيافته صلوات طقس تكريس ١١ من طالبات التكريس اللاتي اجتزن فترة الاختبار المقررة.

والمكرسات الجديدات هن:

١- تاسوني أستر

٢- تاسوني دولاجي

٣- تاسوني مريم

٤- تاسوني بركسيا

٥- تاسوني أكساني

٦- تاسوني بفنوتيا

٧- تاسوني يوليطا

٨- تاسوني مورا

٩- تاسوني ساندرا

١٠- تاسوني ميلانيا

١١- تاسوني ثيؤدوسيا

شارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، وخورس الشمامسة، بالإضافة إلى مكرسات الدير ذاته.

الأنبا إيلاريون يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية البحيرة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بقرية أنصاف، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ١٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس، و٢٠ آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وعقب صلاة القداس تفقد الأنبا إيلاريون خدمات الكنيسة المختلفة، حيث تُعد زيارة نيافته للكنيسة هي الأولى بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

الأنبا مقار يضع حجر أساس الكاتدرائية المرقسية بمدينة فاقوس

وضع نيافة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، حجر أساس الكاتدرائية المرقسية بمقر المطرانية في مدينة فاقوس، بحضور مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من شعب الكنيسة.

بناء الكنيسة

وجرى العرف - عند بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وُضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في الصندوق الخشبي الذي يتم وضعه داخل حجر الأساس.

ومن المقرر أن يحمل المذبح الرئيسي اسم القديس مار مرقس الرسول والمذبح البحري اسم يوسف العفيف وموسى النبي، إذ عاش يوسف العفيف في مدينة الديدامون التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن مدينة فاقوس، كما وُلد موسى النبي على أرض مصر في أرض جاسان التي تقع ضمن نطاق بلاد الشرقية، أما المذبح القبلي، فسيُسمّى باسم العائلة المقدسة التي باركت أرض الشرقية خلال رحلتها المباركة في مصر.

