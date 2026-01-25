بتكلفة 23.5 مليون جنيه، رصف طريق "على ماهر" بكفر الدوار بطول 4 كم

18 حجم الخط

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بقيادة المهندسة كريمة عاشور، بمتابعة تنفيذ أعمال الطبقة السطحية الأسفلتية لاستكمال رصف طريق "على ماهر" بمركز كفر الدوار، بطول 4 كم وعرض 7 م، بتكلفة إجمالية 23.5 مليون جنيه، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق للعام المالي 2025 /2026.

حرص المحافظة على تسهيل حركة المواطنين

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، ولرفع كفاءة الطرق والكبارى بكافة مدن ومراكز المحافظة، ويأتي هذا المشروع في إطار حرص المحافظة على تسهيل حركة المواطنين وتحسين البنية التحتية للطرق بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات والنقل داخل المحافظة.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

من جانب آخر، وفي إطار حرص محافظة البحيرة على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتفقد أعمال استكمال رصف وتنفيذ الطبقة السطحية لطريق كورنيش دمنهور حتى زاوية غزال، والذي يُعد محورًا حيويًا يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين، ويبلغ طول الطريق 3 كيلومترات، بتكلفة إجمالية قدرها 12 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025 /2026.

تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات المحددة

وأكدت محافظ البحيرة أن ملف الطرق يحظى بأولوية قصوى ضمن خطة العمل بالمحافظة، مشددة على تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان والسيولة المرورية.

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والصيانة الدورية بكافة مدن ومراكز المحافظة، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية، لتلافي أية معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وذلك دعمًا لجهود التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.