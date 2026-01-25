الأحد 25 يناير 2026
ثقافة وفنون

«وجوه إبراهيم نصر الله»، لقاء فكري بمعرض الكتاب بعد فوزه بجائزة نيو ستار

الكاتب إبراهيم نصر
الكاتب إبراهيم نصر الله، فيتو
ضمن فعاليات الدورة ال57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أُقيم لقاء فكري بعنوان «وجوه إبراهيم نصر الله»، مع الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله، وذلك بمناسبة فوزه بـ جائزة نيو ستار العالمية للاداب 2025.

شارك في اللقاء الفنان محمود العطار، الذي تحدث عن البعد الفني والجمالي في أعمال نصر الله، فيما أدار اللقاء مصطفى الطيب وفتح المجال لأسئلة الجمهور.

وتناول اللقاء ملامح التجربة الأدبية لإبراهيم نصر الله، وتعدد أدواره بين الرواية والشعر، وكيف ارتبطت كتاباته بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الأدب وسيلة للتعبير عن قضايا الإنسان.

وقال الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله فى أول حديثه: إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الأكثر إقبالا جماهيريا في العالم العربي.

وعن فوزه بالجائزة، أوضح نصر الله أن هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها كاتب عربي بهذه الجائزة، معربا عن دهشته الشديدة من الفوز، قائلا: إن الأمر كان غير متوقع على الإطلاق، خاصة في ظل ترشح عدد كبير من الكتاب الذين لم يحالفهم الفوز.

وأضاف أن إعلان فوزه بالجائزة جاءه في الساعة الواحدة صباحا، واصفا الخبر بأنه كان مفاجأة كبيرة ولحظة فرح خاصة ومختلفة بالنسبة له.

وأشار نصر الله إلى أن رمز الجائزة المتمثل في “الريشة” يحمل دلالة خاصة، موضحا أن الريشة تمنح لمن يستحقها، باعتبارها رمزا للإبداع والكتابة والحرية، وهو ما أضفى على الجائزة قيمة معنوية كبيرة.

وقال الكاتب إبراهيم نصر الله إن لديه أعمال أدبية عديدة تم تحويلها إلى عروض مسرحية، لكن لم تحول إلى أعمال درامية، مشيرا إلى أن الدراما المصرية كانت ترفض ذلك في السابق.

وأضاف نصر الله إن محاولة تحويل أعماله إلى دراما كانت تواجه صعوبات، مؤكدا أن أي عمل درامي لا يستطيع أن يغطي حجم معاناة غزة، حتى لو حاولت الدراما تقديم صورة عن غزة، فهي لن تفي بحق القضية.

وأوضح أن الكتابة عن غزة لا يمكن أن تكتفي بمجرد تغطية إعلامية أو درامية، لأن الواقع يتجاوز كل ما يمكن أن يعرض أو يروى، مشددا على أن من يحاول أن يكتب عن غزة دون أن يعيش تفاصيلها لا يستطيع أن يصل إلى عمق المعاناة.

وأكد نصر الله أن القاهرة هي من ربت الفلسطينيين ثقافيا وحضاريا، لذلك فكونه الآن في جمهورية مصر العربية هو جزء من طفولته، فليس هناك مدينة فى العالم أثرت فيا مثل القاهرة.

شهد اللقاء حضورا فنيا، حيث قدم الفنان المصري محمود العطار أغنية بعنوان «شدو بعضكم يا أهل فلسطين»، في تداخل بين الأدب والموسيقى وتفاعل معها الجمهور بشكل لافت

كما شهد اللقاء تفاعلا من جمهور معرض الكتاب، حيث ناقش الحضور دور الكاتب في زمن الأزمات، ويأتي اللقاء ضمن برنامج معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يواصل تقديم فعاليات فكرية وثقافية تبرز دور الأدب في مناقشة القضايا المعاصرة والاحتفاء بالمبدعين العرب.

