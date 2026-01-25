سيد علي: عصام كامل دافع عني وقت العاصفة دون سابق معرفة.. و"فيتو"صحافة معلومة وموقف

18 حجم الخط

أشاد الكاتب الصحفي والإعلامي سيد علي، برئيس تحرير جريدة وموقع «فيتو» الكاتب الصحفي عصام كامل، مؤكدًا أنه نموذج مهنى نادر للصحفي الذي لا تحكمه المصالح ولا العلاقات الشخصية، بل تحكمه فقط كلمة الحق.

وقال سيد علي خلال برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: إن عصام كامل كتب مقالًا يدافع عنه خلال أحداث ثورة 25 يناير، في وقت كان يتعرض فيه لهجوم شرس ومضايقات كبيرة، رغم أنهما لم يكونا يعرفان بعضهما البعض آنذاك، ولم تجمعهما أي علاقة شخصية أو مهنية.

مقال في لحظة فارقة دون معرفة مسبقة أو حسابات

وأوضح سيد علي أن موقف عصام كامل جاء في توقيت بالغ الصعوبة، حيث كانت الأجواء مشحونة والاستقطاب في ذروته، مؤكدًا أن دفاع عصام كامل عنه لم يكن بدافع صداقة أو مجاملة، بل انطلاقًا من قناعة مهنية خالصة وإيمان بعدالة الموقف.

وأضاف: «كان ممكن ناس كتير تسكت أو تمشي مع التيار، لكن عصام كامل اختار يقول كلمة الحق في وقت كانت كلفتها عالية».

الهجوم والمضايقات لم تمنع ظهور مواقف نزيهة

وأشار سيد علي إلى أنه تعرض في تلك الفترة لهجوم واسع ومضايقات شديدة، إلا أن هذا الموقف ظل محفورًا في ذاكرته، باعتباره دليلًا على أن الصحافة الحقيقية تظهر في الأوقات الصعبة، لا في لحظات الأمان.

إشادة خاصة بجريدة فيتو كمدرسة صحفية

وفي سياق متصل، أشاد سيد علي بجريدة «فيتو»، معتبرًا إياها «أفضل مجموعة صحفية ورقية في مصر حاليًا»، مؤكدًا أنها تضم نماذج من الصحافة المهنية التي تربّت عليها أجيال كاملة.

وقال: «فيتو فيها من الصحافة اللي اتعلمناها.. صحافة المعلومة والموقف والضمير».

الصحافة الحقيقية لا تُشترى ولا تُؤجَّر

واختتم سيد علي حديثه بالتأكيد على أن تجربة «فيتو» ورئيس تحريرها عصام كامل تُجسد معنى الصحافة الحرة، التي لا تخضع للضغوط ولا تُدار بمنطق الحسابات، بل تقوم على قول الحقيقة مهما كانت كلفتها.

