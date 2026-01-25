الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سيد علي: عصام كامل دافع عني وقت العاصفة دون سابق معرفة.. و"فيتو"صحافة معلومة وموقف

الكاتب الصحفي سيد
الكاتب الصحفي سيد علي، فيتو
18 حجم الخط
ads

أشاد الكاتب الصحفي والإعلامي سيد علي، برئيس تحرير جريدة وموقع «فيتو» الكاتب الصحفي عصام كامل، مؤكدًا أنه نموذج مهنى نادر للصحفي الذي لا تحكمه المصالح ولا العلاقات الشخصية، بل تحكمه فقط كلمة الحق.

وقال سيد علي خلال برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: إن عصام كامل كتب مقالًا يدافع عنه خلال أحداث ثورة 25 يناير، في وقت كان يتعرض فيه لهجوم شرس ومضايقات كبيرة، رغم أنهما لم يكونا يعرفان بعضهما البعض آنذاك، ولم تجمعهما أي علاقة شخصية أو مهنية.

مقال في لحظة فارقة دون معرفة مسبقة أو حسابات

وأوضح سيد علي أن موقف عصام كامل جاء في توقيت بالغ الصعوبة، حيث كانت الأجواء مشحونة والاستقطاب في ذروته، مؤكدًا أن دفاع عصام كامل عنه لم يكن بدافع صداقة أو مجاملة، بل انطلاقًا من قناعة مهنية خالصة وإيمان بعدالة الموقف.

وأضاف: «كان ممكن ناس كتير تسكت أو تمشي مع التيار، لكن عصام كامل اختار يقول كلمة الحق في وقت كانت كلفتها عالية».

الهجوم والمضايقات لم تمنع ظهور مواقف نزيهة

وأشار سيد علي إلى أنه تعرض في تلك الفترة لهجوم واسع ومضايقات شديدة، إلا أن هذا الموقف ظل محفورًا في ذاكرته، باعتباره دليلًا على أن الصحافة الحقيقية تظهر في الأوقات الصعبة، لا في لحظات الأمان.

إشادة خاصة بجريدة فيتو كمدرسة صحفية

وفي سياق متصل، أشاد سيد علي بجريدة «فيتو»، معتبرًا إياها «أفضل مجموعة صحفية ورقية في مصر حاليًا»، مؤكدًا أنها تضم نماذج من الصحافة المهنية التي تربّت عليها أجيال كاملة.

وقال: «فيتو فيها من الصحافة اللي اتعلمناها.. صحافة المعلومة والموقف والضمير».

الصحافة الحقيقية لا تُشترى ولا تُؤجَّر

واختتم سيد علي حديثه بالتأكيد على أن تجربة «فيتو» ورئيس تحريرها عصام كامل تُجسد معنى الصحافة الحرة، التي لا تخضع للضغوط ولا تُدار بمنطق الحسابات، بل تقوم على قول الحقيقة مهما كانت كلفتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيد على رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو عصام كامل ثورة 25 يناير أحداث ثورة 25 يناير فيتو

مواد متعلقة

خالد يوسف: 25 يناير كانت ثورة شعبية نبيلة تم اختطافها بمؤامرات داخلية وخارجية

العدد (698) من «فيتو» وأبرز عناوينه: آسفين‭ ‬يا‭ ‬ديكتاتور‭!‬

كانت لنا أيام في عواصم الحاكم الفرد!

الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الكونفدرالية، تعادل سلبي بين الزمالك والمصري بعد مرور 15 دقيقة

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

يوفنتوس يهزم نابولي بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الـ 22 بالدوري الإيطالي

التشكيل الرسمي لمباراة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

عصام كامل: 25 يناير ثورة نبيلة اختطفها أصحاب أجندات ودفنوا صوت الثوار الحقيقيين

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في أي مسجد صلى النبي إلى قبلتين؟

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

هل ترث بنات الأخ من عمٍّ توفي وليس له أولاد؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية