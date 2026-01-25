الأحد 25 يناير 2026
اتحاد الكرة ينعى لاعب مركز شباب البكاري

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو
دوري القسم الرابع، نعي المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والعاملون بالاتحاد، ببالغ الحزن والأسى اللاعب الشاب لؤي رجب سيد لاعب مركز شباب البكاري، الذي وافته المنية اليوم الأحد، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه  الصبر والسلوان.

توفي لؤي رجب مواليد 2005 لاعب فريق مركز شباب البكاري الأول لكرة القدم، بعد إصابته في مباراة الشيخ زايد في دوري القسم الرابع.

وتعرض لؤي رجب لاعب البكاري لإصابة قوية، بعد تدخل حارس المرمى، خلال أحداث المباراة التي خاضها فريقه، وحقق فيها الفوز بثنائية نظيفة بدوري القسم الرابع.

وقامت سيارة الإسعاف المتواجدة في ملعب مباراة البكاري والشيخ زايد بنقل اللاعب إلى المستشفى بعد إصابته في المعدة خلال أحداث المباراة.

ودخل اللاعب العناية المركزة ثم أُجريت له عملية جراحية حساسة في المعدة، وذلك وفقًا لصفحة تابعة للفريق الأول على فيس بوك.

وفاة لؤي رجب لاعب البكاري

وأعلنت الصفحة اليوم الأحد وفاة اللاعب لؤي رجب نتيجة إصابته في مباراة الشيخ زايد بدوري القسم الرابع.

 

الجريدة الرسمية