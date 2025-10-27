الإثنين 27 أكتوبر 2025
تأجيل مباريات دوري القسم الرابع بالقاهرة 48 ساعة بسبب افتتاح المتحف الكبير

لجنة مسابقات القسم
لجنة مسابقات القسم الرابع بالقاهرة

قررت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة محمد حشيش، وهاني سعيد رئيس لجنة مسابقات القسم الرابع، تأجيل مباريات المسابقة المقرر لها السبت المقبل لمدة  48 ساعة لتقام يوم الاثنين للمجموعات الخمسة بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير بناء على خطاب اتحاد الكرة.


وكانت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة  محمد حشيش المدير التنفيذي ولجنة مسابقات القسم الرابع بقيادة هاني سعيد وأيمن حسان مدير إدارة المسابقات وأحمد السيد مقرر لجنة دوري القسم الرابع اعتمدت جداول مباريات المسابقة للمجموعات الخمسة حتى نهاية المسابقة.

وعقدت اليوم لجنة دوري القسم الرابع اجتماعها الأسبوعي في مقر منطقة القاهرة لكرة القدم لمناقشة تقارير مباريات الأسبوع الماضي.

وحضر الاجتماع هاني سعيد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أحمد علي والكابتن محمد نافع وأشرف عبدالعزيز ومحمود جلال، وعز الدين شاهين عن الحكام وأيمن حسان مدير إدارة المسابقات وأحمد السيد مقرر لجنة القسم الرابع.

