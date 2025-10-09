الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرعة دوري القسم الرابع، الأهلي والزمالك والإسماعيلي في مجموعة واحدة

الأهلي المطروحي
الأهلي المطروحي

أعلنت منطقة مطروح لكرة القدم، تفاصيل قرعة دوري القسم الرابع موسم 2025-2026 والتي شهدت تواجد الزمالك “مطروح” والأهلي “ مطروح” والإسماعيلي “ مطروح” بمجموعة واحدة. 

وتضم منطقة مطروح لكرة القدم أسماء عدد من الأندية المصرية والعربية نظرا لشعبية تلك الفرق بجانب وجود أسماء لأندية مصرية تضم مطروح فرق الرجاء المطروحي والترجي والتحدي والقادسية وشبيبة القبائل والشرطة والصفاقسي  . 

وجاءت تفاصيل قرعة دوري القسم الرابع بمنطقة مطروح موسم 2025-2026 كالتالي 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة مطروح لكرة القدم قرعة دوري القسم الرابع الزمالك الأهلي الاسماعيلي

مواد متعلقة

أول رد من اتحاد الكرة على واقعة بث مباراة سيلا وكسكادا بأحد مواقع المراهنات

رسميا، اتحاد الكرة يمد قيد الناشئين ودوري القسم الرابع والصالات

الأكثر قراءة

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

حكاية المصرية الفائزة بجائزة الكوميسا لأفضل مصممة أحذية، «صندل الثعبان» يلفت أنظار العالم لـ فريدة عيد

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سر نشر محمد صلاح 3 ورقات كوتشينة برقم 7

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

خدمات

المزيد

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads