ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، Watch It تنشر صورًا حصرية من كواليس مسلسل "على قد الحب"

نيللي كريم، فيتو
نيللي كريم، فيتو
طرحت منصة Watch It صورا حصرية من كواليس مسلسل على قد الحب الذي يجمع الفنانة نيللي كريم والفنان  شريف سلامة والمقرر عرضه في موسم رمضان الدرامي 2026.  

وتكشف الصور عن لقطات للفنانين أثناء تصوير مشاهدهم في العمل.

القنوات الناقلة لمسلسل على قد الحب لنيلي كريم وشريف سلامة 

ويعرض مسلسل على قد الحب على القنوات التالية ON E، الحياة، DMC، CBC.

ويشار إلى أن المسلسل كان قد حمل اسم "أنا" قبل تغييره إلى "على قد الحب"، وهو من بطولة كل من نيللي كريم وشريف سلامة. 

فريق عمل المسلسل

فيما يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجوم السابق ذكرهم، محمد علي رزق، محمود الليثي، أحمد سعيد عبد الغني، شهد الشاطر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث مسلسل "على قد الحب" الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

