استقبال 10 سفن وتداول 107 آلاف طن بضائع في ميناء دمياط خلال اليوم

18 حجم الخط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا تفصيليا عن حركة العمل اليوم الأحد، أعلن فيه عن استقبال الميناء لـ 10 سفن جديدة، بينما غادرت 14 سفينة أخرى الأرصفة، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء حاليا إلى 23 سفينة.

حركة تداول البضائع العامة

​كشف البيان عن حجم الصادرات والواردات، حيث سجلت حركة الصادر من البضائع العامة 37826 طنا، ضمت كميات من الجبس البودرة المعبأ، اليوريا، الحديد، والكلينكر، بالإضافة إلى بضائع متنوعة.

أما حركة الوارد فقد بلغت 69495 طنا، شملت شحنات من الذرة، الحديد، الخردة، السلاج، والقمح.

​نشاط الحاويات وحركة الشاحنات

​شهدت حركة الحاويات نشاطا مكثفا، حيث تم تصدير 178 حاوية مكافئة، واستقبال 97 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات "الترانزيت" 1131 حاوية مكافئة. كما سجل الميناء معدل حركة مرتفع للشاحنات، حيث بلغت حركة الدخول والخروج 5031 حركة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

​مخزون القمح بالصوامع والمخازن

​وفيما يتعلق بتأمين السلع الاستراتيجية، أوضح التقرير أن رصيد صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بالميناء وصل الى 53869 طنا من القمح، بينما استقر رصيد القمح في مخازن شركات القطاع الخاص عند 31481 طنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.