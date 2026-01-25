بنمو 42% خلال 2025، صادرات تونس من الفاكهة تغزو 23 دولة

18 حجم الخط

كشفت بيانات المجمع المهني المشترك للغلال في تونس عن تحقيق قفزة نوعية في قيمة الصادرات خلال عام 2025، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 42% لتتجاوز حاجز 148.6 مليون دينار (نحو 51.46 مليون دولار)، مقابل 105 ملايين دينار في العام السابق.

ليبيا في الصدارة وفرنسا تلاحقها

نجحت صادرات الغلال التونسية في الوصول إلى 23 دولة حول العالم، مع توسع ملموس في الأسواق غير التقليدية، حيث استمرت ليبيا كأكبر شريك تجاري، حيث استوعبت وحدهـا 34.4 ألف طن بقيمة تجاوزت 106 ملايين دينار.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بنحو 1183 طنا، وتليها إيطاليا بحوالي 982 طنا.

وتصدرت الإمارات القائمة عربيا، بنحو 824 طنا، تلتها قطر، السعودية، الكويت، والأردن، كما شملت قائمة الوجهات دولا مثل الهند، روسيا، النرويج، سنغافورة، وكندا.

تنوع المحاصيل والترويج الذكي

اعتمد هذا النمو على ترويج 18 صنفًا من الغلال التونسية التي لاقت رواجًا دوليًا، ومن أبرزها البطيخ، الشمام، الرمان، الخوخ، المشمش، البرقوق، التين، الإجاص، بالإضافة إلى التوت الأزرق والفراولة.

طموحات تتجاوز الأرقام الحالية

ووفقا لوثيقة الميزان الاقتصادي، تضع تونس خطة طموحة للعام الجاري 2026 تستهدف نمو إجمالي الصادرات بنسبة 4.6% بدعم من انتعاش الطلب الخارجي، وهناك توقعات بنمو القطاع الزراعي والغذائي بنسبة 5.7%، مع التركيز على زيت الزيتون والتمور والحمضيات لاختراق أسواق آسيا وأفريقيا.

كما ينتظر أن يقود قطاع الفوسفات، قاطرة النمو بنسبة 19% نتيجة انتعاش الإنتاج المحلي والطلب العالمي على الأسمدة.

