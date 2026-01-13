بلغ 4.58 مليار دولار، ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر 2025

18 حجم الخط

أكدت النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء، أن قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى بلغت 4.58 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2025 مقابــل 4.52 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 1.3٪.



وجاءت أهم المؤشرات كالتالي:

• الصادرات



انخفضت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 1.1٪ حيـث بلغـت 4.17 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2025 مقابــل 4.22 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعــض السـلــع، وأهــمها (منتجات البترول بنسبة 29.6 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبـة 22.2 ٪، فواكة طازجــة بنسبه 13.4٪، البترول الخام بنسبـة 53.7٪).



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( ملابس جاهزة بنسبــة 9.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبــة 34.8٪، أسمدة بنسبـة 6.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 11.7%).



• الــــــواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 0.18 ٪ حيـث بلغت 8.75 مليار دولار خـلال شهـر أكتوبر 2025 مقابـــل 8.74 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا ( الغاز الطبيعى بنسبة 72.9 %، ذرة بنسبــة 27.6 %، سيارات ركوب بنسبة 58.0 %، فول صويا بنسبــة 14.0 %).



بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر أكتوبر 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 15.0 %، قمح بنسبـة 8.4%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبـة 16.4 ٪، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 22.7%).

