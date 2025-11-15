الاقتصاد التونسى ينمو بنسبة 4.2% خلال الربع الثالث من 2025

18 حجم الخط

حقق الاقتصاد التونسي نموًا طفيفا نسبته 2.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري 2025، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

جاء هذا النمو مدفوعا بنمو النشاط الزراعي، وفق ما تُظهره البيانات الصادرة السبت 15 نوفمبر.

ويُشار إلى أن الاقتصاد التونسي كان قد سجل نموًا بنسبة 2.1% في الربع نفسه من العام الماضي 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.