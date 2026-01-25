الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأحد

العملات
العملات
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك المركزي، واصلت  أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه خلال حركة تعاملات اليوم الاحد 25   يناير 2026، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الشراء 47 جنيها.

سعر البيع 47.13 جنيها.

الدولار 
الدولار 

سعر اليورو في البنك المركزي

سعر الشراء 55.58 جنيها.

سعر البيع 55.76 جنيها.

اليورو 
اليورو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سعر الشراء 64.11 جنيها.

سعر البيع 64.33 جنيها.

الاسترلينى 
الإسترلينى 

سعر الفرنك السويسرى في البنك المركزي 

سعر الشراء 60.21 جنيها. 

 سعر البيع 60.42 جنيها.  

 

الفرنك السويسرى 
الفرنك السويسرى 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.53 جنيه. 

 سعر البيع 12.57 جنيه.  

الريال السعودى 
الريال السعودي 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.79 جنيها. 

سعر البيع 12.83 جنيها.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر الشراء 153.94 جنيه.

سعر البيع 154.44 جنيها.

الدينار الكويتى 
الدينار الكويتى 

سعر الدولار الكندى فى البنك المركزى

سعر الشراء 34.30 جنيها.

سعر البيع 34.40 جنيها.

<strong alt=
سعر الدولار الكندى فى البنك المركزى

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي

سعر الشراء 32.39 جنيها.

سعر البيع 32.51 جنيها.

<strong alt=
سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبيةمقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم. تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات، ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

يذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العملات اسعار العملات العربية أسعار العملات العربية والأجنبية أسعار العملات في البنك اسعار العملات فى البنك المركزى البنك المركزى البنك المركزي اليوم البنوك البنك المركزى المصرى الجنيه الاسترلينى

مواد متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد

سعر جرام الذهب بالصاغة اليوم الأحد 25 يناير 2026

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية (تحديث لحظى)

البورصة المصرية بين تقلبات السوق وفرص الاستثمار.. مؤشرات EGX تعكس صراع السيولة وثقة المستثمرين في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.. وتحركات التداول تبرز حالة الترقب بين المتعاملين

بعد ردة صباحية، الذهب يعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

يوفنتوس يتقدم 1-0 أمام نابولي في الشوط الأول بقمة الدوري الإيطالي

خوان بيزيرا يقود هجوم الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

الدوري الإنجليزي، آرسنال ومانشستر يونايتد يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

هل ترث بنات الأخ من عمٍّ توفي وليس له أولاد؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الاستفادة من ملفات نصية لكتب خاصة دون إذن أصحابها؟ المفتي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية