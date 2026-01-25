الأحد 25 يناير 2026
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد

الدينار الكويتى
الدينار الكويتي، واصل سعر الدينار الكويتي استقراره مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية، خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 25  يناير 2026. 

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

153.94جنيها للشراء.

154.44 جنيها للبيع. 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 

151.49 جنيها للشراء.

154.57 جنيها للبيع. 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى 

151.49 جنيها للشراء.

154.57 جنيها للبيع. 

الدينار الكويتى - فيتو 
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطنى 

153.94 جنيها للشراء.

154.32 جنيها للبيع. 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول 

153.94 جنيها للشراء.

154.32 جنيها للبيع. 

 

الدينار الكويتى - فيتو
أسباب قوة الدينار الكويتي

  • الاقتصاد القوي المدعوم بصادرات النفط.
  • السياسة المالية الحكيمة للبنك المركزي الكويتي.
  • نظام سعر الصرف المرتبط بسلة عملات بدلًا من الاعتماد على عملة واحدة، مما يوفر استقرارًا أكبر.
  • انخفاض معدل التضخم واستقرار النظام المصرفي.

الدينار الكويتي يحافظ على مكانته مقابل الجنيه

وفي ظل حالة الترقب التي يشهدها  السوق المصرفي المصري، يواصل الدينار الكويتي الحفاظ على مكانته كأعلى العملات الأجنبية سعرًا مقابل الجنيه المصري، مدعوما بقوة الاقتصاد الكويتي واستقرار السياسات النقدية في دولة الكويت ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية والبنك المركزي إلى احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

 

يبقى سعر الصرف خاضعًا لتقلبات العرض والطلب، والمتغيرات الإقليمية والعالمية، فإن متابعة تحركات الدينار مقابل الجنيه تظل ضرورية، سواء للمواطنين أو المستثمرين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الواردات، والتحويلات المالية، والقدرة الشرائية في الداخل المصري. 

