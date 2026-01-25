محافظ الغربية يستقبل السفير الكندي لبحث التعاون بمشروعات التنمية المستدامة بالمحلة

18 حجم الخط

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بمكتبه بديوان عام المحافظة السفير أولريك شانون سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش زيارته لمدينة المحلة الكبرى قلعة الصناعة المصرية.

جاء ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية والمهندس احمد القناوي الى جانب وفد من السفارة الكندية بالقاهرة وجمعية الإمام للتنمية والثقافة.

ورحب محافظ الغربية بالسفير الكندي والوفد المرافق له، معربا عن اعتزازه بهذه الزيارة المهمة التي تعكس عمق العلاقات المتميزة بين مصر وكندا، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تمثل منصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات وتفتح مجالات أوسع للتعاون البناء خاصة في الملفات المرتبطة بالتنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية مشيرا إلى أن محافظة الغربية تضع الشراكات الدولية الجادة في صدارة أولوياتها بما يخدم المواطن ويعزز مسيرة التنمية.

وخلال اللقاء استعرض اللواء أشرف الجندي المقومات المتعددة التي تتمتع بها محافظة الغربية موضحا أنها من المحافظات التي تجمع بين التاريخ العريق والحاضر المتطور وتتميز بتنوعها الزراعي والصناعي والتراثي فضلًا عما تمتلكه من مزارات دينية وأثرية بارزة يأتي في مقدمتها المسجد الأحمدي بمدينة طنطا أحد أهم معالم السياحة الدينية في مصر إلى جانب متحف طنطا والمعابد الأثرية في بهبيت الحجارة بسمنود وبصا الحجر بمركز بسيون ومسار العائلة المقدسة الذي يُعد أحد أهم محاور السياحة الروحية عالميًا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن مدينة المحلة الكبرى التي تُلقب بحق بقلعة الصناعة المصرية تحتضن شركة مصر للغزل والنسيج أكبر مجمع صناعي للغزل والنسيج والملابس في مصر والشرق الأوسط، مؤكدا أن المحلة تمثل رمزا وطنيًا للعمل والإنتاج وأن أبناءها كانوا ولا يزالون في طليعة من حملوا راية الصناعة المصرية وكتبوا تاريخها بعرقهم وجهدهم.

وأضاف المحافظ أن الغربية تشتهر بعدد كبير من القرى المنتجة التي تركت بصمة واضحة على الخريطة الاقتصادية محليا وعالميا من بينها قرية شبرا بلولة التي تعد من أهم مصادر تصدير الياسمين في العالم وقرية كتامة التي تُعد واحدة من أكبر مراكز صناعة الأثاث في مصر، إلى جانب 29 قرية منتجة أخرى منتشرة في ربوع المحافظة مؤكدا أن هذه القرى تمثل فرصًا استثمارية حقيقية تدعم الإنتاج المحلي وتفتح آفاق التصدير للأسواق الخارجية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية ترحب بكافة أوجه التعاون مع الجانب الكندي في المجالات الزراعية والصناعية والبيئية والثقافية، مشددا على أن عروس الدلتا تضع الاستثمار والتنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها وتعمل على تهيئة مناخ جاذب للشراكات الجادة التي تضع الإنسان في صدارة الاهتمام.

وفي إطار دعم مجالات التعاون المشترك على أرض الواقع شملت زيارة السفير جولة ميدانية بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية بعنوان «حارس المياه» وهو مشروع يعتمد على تقنيات مناخية مبتكرة بقيادة الشباب للكشف عن تسربات المياه وتحسين كفاءة استخدامها في الأحياء العشوائية، ويتم تنفيذه بالشراكة مع جمعية الإمام للتنمية والثقافة.

حيث تم استعراض آليات التنفيذ وأهداف المشروع في تعزيز الاستدامة البيئية، وترشيد استهلاك الموارد المائية وتمكين الشباب من تقديم حلول مناخية فعالة

وأشاد محافظ الغربية بالدور الفاعل الذي تقوم به جمعية الإمام للتنمية والثقافة بمدينة المحلة الكبرى مؤكدا أن الجمعيات الأهلية الجادة تمثل شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، مثمنا الجهود المبذولة في تنفيذ المشروع والتعاون المثمر مع الجانب الكندي بما يحقق مردودًا مباشرًا للمواطنين.

ومن جانبه أعرب السفير أولريك شانون عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لمسها منذ وصوله إلى محافظة الغربية مؤكدًا أن هذه الزيارة الأولى له لعروس الدلتا تركت لديه انطباعات إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أنه كان يسمع كثيرًا عن الغربية وأهلها وعن كونها أرضًا طيبة غنية بتاريخها وثقافتها وموطنًا للعلماء والأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل.

وأشاد السفير بمدينة المحلة الكبرى وأهلها مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا فريدًا للمدن الصناعية التي تجمع بين قوة الإنتاج وروح الانتماء مثمنًا ما شاهده من مقومات اقتصادية وبشرية وجهود واضحة في دعم مشروعات التنمية المستدامة، ومشيدًا بالدور المؤثر الذي تقوم به جمعية الإمام للتنمية والثقافة في خدمة المجتمع المحلي.

وأكد السفير أن كندا تنظر بعين التقدير إلى محافظة الغربية وما تمتلكه من إمكانات واعدة معربًا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون معها في القطاعات الزراعية والصناعية والبيئية والثقافية بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين المصري والكندي.

وفي ختام الزيارة تم إهداء درع تذكاري لكل من السفير الكندي ومحافظ الغربية وذلك في إطار الشراكة مع جمعية الإمام للتنمية والثقافة بمدينة المحلة الكبرى، تقديرًا لجهود التعاون المشترك ودعم مسارات التنمية المستدامة بالمحافظة.

