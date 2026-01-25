محافظ الغربية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري بعيد الشرطة

18 حجم الخط

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الأحد، يرافقه اللواء تامر السمري مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية والعميد أركان حرب محمد مجدي خير الله نائبًا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية عميد طيار سامح مصطفى صادق قائد القاعدة الجوية بالغربية والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمركز تدريب الشرطة تخليدا لأرواح شهداء الشرطة الأبرار في الذكرى ال 74 لعيد الشرطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا و اللواء محمد الجندي مدير إدارة الأمن الوطني والعميد مجد محمد نور الدين مدير منطقة التجنيد بطنطا والعميد حازم مهران قائد مكتب المخابرات الحربية والعقيد احمد يوسف وكيل المخابرات الحربية.



بدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية لـ ”سلام الشهيد” في مشهد مهيب يعكس عظمة التضحيات التي قدمها رجال الشرطة.

تلا ذلك قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وعزف السلام الوطني لـ جمهورية مصر العربية وسط أجواء يملؤها الاعتزاز والفخر ببطولاتهم.

وقدم اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية التهنئة لكافة رجال الشرطة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكدًا اعتزازه البالغ بالدور الوطني الذي يقومون به في حفظ أمن واستقرار البلاد ومشيرا إلى أن تضحياتهم وجهودهم المخلصة تمثل صمام الأمان والحصن المنيع في مواجهة التحديات داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبا وأن تبقى وحدة المصريين مصدر قوتهم دائمًا.

وفي لفتة تقديرية حرص محافظ الغربية على إهداء درع المحافظة إلى اللواء تامر السمري مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية تقديرًا لجهودهما المخلصة وتفانيهما في أداء واجبهما الوطني، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تعبيرًا عن تقدير أبناء محافظة الغربية للدور الحيوي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وبسط الاستقرار مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لدفع مسيرة التنمية بالمحافظة.

وقام اللواء تامر السمري مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية بإهداء الدروع إلى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تقديرًا لجهوده المستمرة في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين محافظة الغربية ووزارة الداخلية.

وأعربا عن خالص شكرهما وتقديرهما للمحافظ على ما يقدمه من دعم ورعاية متواصلة لأفراد الشرطة وأسر الشهداء مشيدين بتفانيه في خدمة الوطن والمواطنين ومؤكدين أن هذا التكريم يعكس تقديرهما العميق لدوره الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على أرض المحافظة.

وفي الختام أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية أن ذكرى عيد الشرطة ستظل رمزًا خالدًا للتضحية والفداء وتجسيدًا حقيقيًا لمعاني الوطنية والإخلاص مشددًا على أن تضحيات شهداء الشرطة ستبقى نبراسًا يضيء طريق الأجيال القادمة.

وأوضح أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن مؤكدا استمرار دعم المحافظة الكامل لأسر الشهداء ورجال الشرطة تقديرا لدورهم المحوري في حفظ أمن واستقرار الوطن وبناء مستقبل آمن ومستقر لمصر وشعبها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.